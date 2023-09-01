Сотни фанатов Гарри Поттера собрались на вокзале, чтобы "вернуться в Хогвартс" (видео)

Поклонники книг Джоан Роулинг собрались на вокзале Кинг-Кросс, чтобы "дождаться" Хогвартс-экспресса, который должен был привезти их в мир волшебников.

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Сотни поклонников Гарри Поттера пришли сегодня на вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, чтобы отметить первый день возвращения в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Об этом пишет Daily Mail.

Фанаты собрались на станции, чтобы посмотреть на указатели поезда, который отправляется в 11 утра до Хогсмида, отправляясь, конечно же, с платформы 9 3/4.

Сэм Томпсон, игрок "Челси"

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Одна пара поклонников книг и фильмов о Гарри Поттере даже обручились перед толпой фанатов.

Пара обручилась в этот особенный день

Хогвартс традиционно открывает свои двери каждый год 1 сентября и отмечается Днем возвращения в Хогвартс.

Фанаты Гарри Поттера на вокзале Кинг-Кросс

Поклонники собираются в оживленном транспортном узле Лондона, чтобы воссоздать сцену, когда студенты проталкиваются через стену к скрытой платформе 9 и 3/4, где их ждет поезд Хогвартс-экспресс.

Конечно, поклонники творчества Роулинг выбрали тематические наряды: мантии, очки в стиле Гарри Поттера, или шарфы своих любимых факультетов Хогвартса, а некоторые даже нарядились Добби и другими существами из серии из семи книг.

На мероприятии также присутствовали знаменитости, в том числе Сэм Томпсон, игрок "Челси", который появился в футболке факультета Хаффлпафф.

Иронично, но сегодня в Великобритании бастовали сотрудники 13 ЖД-операторов, таких как Avanti West Coast, CrossCountry, Thameslink и TransPennine Express.

Многие компании, обслуживающие поезда, сократили расписание: они отбывали позже и прибывали раньше, чем обычно. Сотрудники требовали повышения заработной платы.

Так что обычно шумные станции остались почти полностью пустынными.Компания Transport for London обвиняет нехватку водителей из-за забастовок железнодорожников. А пассажиры никуда не могли добраться вовремя. Дорога, которая обычно занимала полчаса, растянулась на несколько часов.

Напомним, ранее исполнитель главной роли, актер Дэниел Рэдклифф, пришел на забастовку актеров в Нью-Йорке со своим новорожденным сыном.