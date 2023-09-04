4 сентября 2023 года: Неопалимой Купины — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться с соседями и выбрасывать еду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чествует икону Божьей матери, так называемую Неопалимую Купину. По преданию, так назывался горящий, но несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею. Именно так Бог призвал пророка вывести из Израиля в Египет свой народ.
В христианстве Неопалимая купина — один из ветхозаветных прообразов Богоматери. Эта купина знаменовала непорочное зачатие Девой Марией Христа от Духа Святого.
До 2023 года православные в Украине почитали Неопалимую Купину 17 сентября, но в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года икону чествуют 4 сентября.
Что нельзя делать 4 сентября:
- ссориться с соседями;
- выбрасывать еду;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- мыши в доме – может заняться пожар;
- много желтых листьев на деревьях — в следующем году будет хороший урожай;
- утром идет дождь – зима будет снежной и холодной.
День ангела празднуют:
Юлиан, Федор, Моисей, Афанасий, Донат, Роберт.
Родились в этот день:
1949 год – Григорий Суркис украинский бизнесмен и политик;
1980 год — Дэвид Гарретт, немецкий скрипач, композитор;
1981 год — Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер;
1990 год — Ольга Харлан, украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве.
Также в этот день:
1837 год — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разрабатывает аппарат для обмена сообщений знаками (азбука Морзе);
1888 год — американец Джордж Истмен получает патент на фотокамеру, которая работала на скручивающейся в рулон пленке и регистрирует свою торговую марку — "Кодак";
1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), которое действовало до 1933;
1965 год — в киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры фильма "Тени забытых предков" проходит митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции;
1991 год — над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднимают желто-голубой флаг.