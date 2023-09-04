Эмбер Херд передвигается на костылях после тяжелой травмы

Актриса получила травму бедра во время подготовки к ежегодному Нью-Йоркскому марафону.

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37-летнюю Эмбер Херд заметили в Мадриде на костылях. Но звезда заверила поклонников, что с ней все в порядке. Она получила травму во время подготовки к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре. Об этом пишет Daily Mail.

Эмбер, которая сейчас проживает в испанской столице, прогуливалась вместе со своей сестрой Уитни Энрикес и своей дочкой Уной, которой исполнилось два года.

Несмотря на то, что ей пришлось на время оставить активные тренировки, актриса выглядела веселой, махала поклонникам и болтала с местными папарацци, которые интересовались, как она получила травму.

Эмбер Херд в Мадриде

Эмбер Херд выглядела просто и элегантно в черном платье-макси без рукавов и белых льняных шлепанцах от Chloé. Свой непринужденный образ она дополнила серьгами-кольцами, часами Apple с золотым ремешком и множеством ожерелий.

Эмбер Херд появилась на публике всего через две недели после того, как Австралия тихо закрыла дело, открытое против нее дело по поводу незаконного ввоза в страну ее собак Пистоля и Бу в середине 2015 года.

Ранее в этом году уроженка Техаса переехала в центральную столицу Испании после широко освещаемого в прессе судебного процесса по делу о клевете.

В мае Херд ушла из Голливуда и незаметно переехала в Испанию со своей маленькой дочкой.

"Она знает испанский и счастлива там, воспитывая дочь вдали от всего шума. Я не думаю, что она торопится возвращаться на работу в Голливуд, но она, вероятно, вернется, когда придет время для правильного проекта ", — рассказал друг актрисы.

Эмбер Херд продала свой дом в Юкка-Вэлли, Калифорния, в июле 2022 года за 1,1 миллиона долларов (почти вдвое больше, чем она за него заплатила).

Херд не работала со времени съемок "Аквамена и затерянного королевства" в 2021 году и триллера со скромным бюджетом "В огне", который снимался прошлой весной.

Дочь Херд родилась за год до дела Деппа против Херд, которое было сосредоточено на обвинениях в клевете, выдвинутых как актрисой, так и ее бывшим мужем.

Пара была в браке с 2015 по 2017 год, и актриса утверждала, что Джонни Депп избивал ее.

После нескольких судов Эмбер должна была выплатить денежную компенсацию бывшему супругу, который за это время потерял несколько ролей в фильмах.

В итоге и Эмбер Херд перестали приглашать на съемки и она, заявив, что "потеряла веру в американскую правовую систему"", уехала из США.

Напомним, ранее Фокус писал о том, куда пропала Эмбер Херд и чем она занимается после того, как покинула Голливуд.