Австралия решила не возбуждать уголовное дело против Эмбер Херд из-за ее лжи

Теперь Херд не грозят проблемы, если она прилетит на материк.

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Уголовное преследование актрисы Эмбер Херд, которая восемь лет назад обманула власти Австралии, ввезя своих йоркширских терьеров Пистоля и Бу с нарушением закона, сошло на нет. Правоохранители прекратили расследование, сообщает Daily Mail.

Херд нарушила строгие карантинные правила Австралии, когда в мае 2015 года отправила домашних животных в Квинсленд на частном самолете, не оформив на них документов, подтверждающих, что собаки здоровы и безопасны. По словам Эмбер, тогда у нее был недосып, что и стало причиной того, что она "забыла" документы. Тогда заместитель главы правительства Барнаби Джойс настоял на том, чтобы Деппа и Херд депортировали обратно в США, а актриса позже отомстила ему, назвав собаку именем чиновника.

И все же Херд поверили и простили этот момент, однако затем в Австралии решили пересмотреть это дело, поскольку на судебном процессе по делу о клевете в Великобритании между бывшим супругом Херд, Джонни Деппом, и газетой The Sun прозвучала информация, поставившая под сомнение объяснения актрисы относительно документов на собак.

Бывший менеджер Деппа Кевин Мерфи рассказал в лондонском суде, что Херд приказала ему лгать под присягой насчет собак. Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии отреагировало на это признание Мерфи, возобновив уголовное расследование и заручившись помощью ФБР для отслеживания свидетелей в США.

Теперь власти страны сменили гнев на милость.

"Министерство сотрудничало с агентствами как в Австралии, так и за рубежом, чтобы расследовать эти претензии против госпожи Херд. Краткое описание доказательств было передано директору государственной прокуратуры Австралийского Союза, который принял решение не возбуждать уголовное дело в этом случае, применив политику судебного преследования Австралийского Союза", – заявили в департаменте.

Политика судебного преследования Содружества включает определение того, является ли дело слишком "тривиальным" для его рассмотрения, а также принимает во внимание, как давно произошло предполагаемое преступление.

Ранее Фокус писал, куда пропала Эмбер Херд после скандальных разбирательств с Джонни Деппом.