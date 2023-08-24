Австралія вирішила не порушувати кримінальну справу проти Ембер Герд через її брехню

Тепер Герд не загрожують проблеми, якщо вона прилетить на материк.

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Кримінальне переслідування акторки Ембер Герд, яка вісім років тому обдурила владу Австралії, ввізши своїх йоркширських тер'єрів Пістоля і Бу з порушенням закону, зійшло нанівець. Правоохоронці припинили розслідування, повідомляє Daily Mail.

Герд порушила суворі карантинні правила Австралії, коли в травні 2015 року відправила домашніх тварин до Квінсленда приватним літаком, не оформивши на них документів, які підтверджують, що собаки здорові й безпечні. За словами Ембер, тоді в неї був недосип, що і стало причиною того, що вона "забула" документи. Тоді заступник глави уряду Барнабі Джойс наполіг на тому, щоб Деппа і Герд депортували назад у США, а актриса пізніше помстилася йому, назвавши собаку ім'ям чиновника.

І все ж таки Герд повірили і пробачили цей момент, проте потім в Австралії вирішили переглянути цю справу, оскільки на судовому процесі у справі про наклеп у Великій Британії між колишнім чоловіком Герд, Джонні Деппом, та газетою The Sun пролунала інформація, яка поставила під сумнів пояснення акторки щодо документів на собак.

Колишній менеджер Деппа Кевін Мерфі розповів у лондонському суді, що Герд наказала йому брехати під присягою щодо собак. Міністерство сільського господарства, водних ресурсів і навколишнього середовища Австралії відреагувало на це зізнання Мерфі, відновивши кримінальне розслідування і заручившись допомогою ФБР для відстеження свідків у США.

Тепер влада країни змінила гнів на милість.

"Міністерство співпрацювало з агентствами як в Австралії, так і за кордоном, щоб розслідувати ці претензії проти пані Херд. Короткий опис доказів було передано директору державної прокуратури Австралійського Союзу, який ухвалив рішення не порушувати кримінальну справу в цьому випадку, застосувавши політику судового переслідування Австралійського Союзу", — заявили в департаменті.

Політика судового переслідування Співдружності включає визначення того, чи є справа занадто "тривіальною" для її розгляду, а також бере до уваги, як давно стався передбачуваний злочин.

Раніше Фокус писав, куди пропала Ембер Герд після скандальних розглядів з Джонні Деппом.