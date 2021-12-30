Колишня дружина Джонні Деппа помстилася члену уряду Австралії, назвавши його ім'ям свого пса

Віцепрем'єр Австралії Барнабі Джойс наполіг на тому, щоб Ембер Герд і Джонні Деппа депортували з країни назад до США після історії з незаконним ввезенням собак.

Актриса Ембер Герд вирішила наслідувати популярну серед голлівудських знаменитостей традицію на різдвяні свята "усиновлювати" безпородних тварин із притулків і представила своїм шанувальником нового члена сім'ї, опублікувавши фото та відео в соціальній мережі Instagram.

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На фото вона позує зі значних розмірів собакою. Тварина кудлата, а на шиї в неї ошатна червона хустка.

"Зустрічайте нового члена сім'ї Герд, Барнабі Джойса! 🐶", — підписала публікацію колишня дружина Джонні Деппа.

[ + – ] Ембер Герд і її новий вихованець

Прізвисько собаки – тонкий натяк на те, що Герд досі не забула події шестирічної давності, пов'язані з Австралією та її віцепрем'єр-міністром Барнабі Джойсом. У 2015 році Ембер разом із тоді ще чоловіком Джонні Деппом і двома їхніми собаками, йоркширськими тер'єрами на прізвисько Пістоль і Бу, полетіли на континент, однак порушили правила ввезення тварин у країну, отримавши статус браконьєрів. Заступник глави уряду Барнабі Джойс наполіг на тому, щоб Деппа та Герд депортували назад до США.

[ + – ] Барнабі Джойс, віцепрем'єр-міністр Австралії Фото: Вiкiпедiя

Цього року в історії з незаконним ввезенням собак у країну з'явилися нові деталі. Тепер актриса фігурує в справі про лжесвідчення в межах тверджень, що проводиться за підтримки ФБР, що вона збрехала австралійській владі після того. Вона розповіла, що її собаки здорові та безпечні, а документи вона забула вдома, бо страждала від "недосипу".

Проте пізніше колишній менеджер Деппа Кевін Мерфі розповів у лондонському суді, що Герд наказала йому брехати під присягою після того, як вона відправила свійських тварин до Квінсленду на приватному літаку, не задокументувавши їх. Міністерство сільського господарства, водних ресурсів і навколишнього середовища Австралії відреагувало на це зізнання, відновивши кримінальне розслідування та заручившись допомогою ФБР для відстеження свідків у США.

Тепер їй загрожує реальний термін в Австралії, якщо вона ризикне полетіти туди.

Нагадаємо, нещодавно Ембер Герд розлучилася зі своєю дівчиною, американською актрисою та професійною операторкою Б'янкою Бутті.