Бывшая жена Джонни Деппа отомстила члену правительства Австралии, назвав его именем своего пса

Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс настоял на том, чтобы Эмбер Херд и Джонни Деппа депортировали из страны обратно в США после истории с незаконным ввозом собак.

Актриса Эмбер Херд решила последовать популярной среди голливудских знаменитостей традиции на рождественские праздники "усыновлять" беспородных животных из приютов и представила своим поклонником новjго члена семьи, опубликовав фото и видео в социальной сети Instagram.

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На фото она позирует с внушительных размеров псом. Животное лохматое, а на шее у него нарядный красный платок.

"Встречайте нового члена семьи Херд, Барнаби Джойс! 🐶", – подписала публикацию бывшая жена Джонни Деппа.

[ + – ] Эмбер Херд и ее новый питомец

Кличка собаки – тонкий намек на то, что Херд до сих пор не забыла события шестилетней давности, связанные с Австралией и ее вице-премьер-министром Барнаби Джойсом. В 2015 году Эмбер вместе с тогда еще супругом Джонни Деппом и двумя их собаками, йоркширскими терьерами по кличке Пистоль и Бу, полетели на континент, однако нарушили правила ввоза животных в страну, получив статус браконьеров. Заместитель главы правительства Барнаби Джойс настоял на том, чтобы Деппа и Херд депортировали обратно в США.

[ + – ] Барнаби Джойс, вице-премьер-министр Австралии Фото: Википедия

В этом году в истории с незаконным ввозом собак в страну появились новые детали. Теперь актриса фигурирует в деле о лжесвидетельстве в рамках проводимого при поддержке ФБР расследования утверждений, что она солгала австралийским властям после того. Она рассказала, что ее собаки здоровы и неопасны, а документы она забыла дома, потому что страдала от "недосыпа".

Однако позже бывший менеджер Деппа Кевин Мерфи рассказал в лондонском суде, что Херд приказала ему лгать под присягой после того, как она отправила домашних животных в Квинсленд на частном самолете, не задокументировав их. Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии отреагировало на это признание, возобновив уголовное расследование и заручившись помощью ФБР для отслеживания свидетелей в США.

Теперь ей грозит реальный тюремный срок в Австралии, если она рискнет полететь туда.

Напомним, недавно Эмбер Херд рассталась со своей девушкой, американской актрисой и профессиональным оператором Бьянкой Бутти.