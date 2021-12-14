Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд рассталась со своей возлюбленной, – СМИ

Бьянка и Эмбер были вместе с января прошлого года, однако несколько последних месяцев жили порознь, что и привело к разрыву.

35-летняя американская актриса Эмбер Херд потерпела очередную неудачу в личной жизни. Источники Mirror сообщают, что она рассталась со своей партнершей – американской актрисой и профессиональным оператором Бьянкой Бутти.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Причиной расставания пары стала чрезмерная занятость обеих и разлука длиной в несколько месяцев. Эмбер продолжительное время находилась в Лондоне, где снималась во второй части "Аквамена", а также путешествовала по Европе, выполняя условия контракта с L’Oreal Paris. Кроме того, весной у нее появилась дочь Уна Пейдж Херд, и к профессиональным обязанностям добавились материнские.

Но и это еще не все. Херд активно готовится к тому, чтобы в следующем году снова предстать перед судом по делу о клевете. Иск на $50 млн против нее подал бывший супруг Джонни Депп, которого Эмбер обвинила в домашнем насилии, что разрушило его карьеру.

Бутти же в этот период активно работала в Голливуде.

"Эмбер – очень занятая женщина, молодая мать и активно работает в Великобритании над своим последним фильмом, в то время как Бьянка также связана с различными проектами в США. Из-за того, что вы не находитесь в одной стране в течение нескольких месяцев и имеете дело с новорожденным, остается очень мало времени для романтических отношений, и все выглядит так, как будто между ними все сошло на нет", – утверждает источник.

Обе женщины по-прежнему подписаны друг на друга в Instagram, но не "лайкают" друг друга и не публикуют совместные фотографии.

Бьянка и Эмбер встречались с января прошлого года. Пара не комментировала свои отношения, но и не скрывала их. Так, в суд на слушание по делу о клевете в Лондоне Херд приехала с Бутти, которую держала за руку.

Бутти – не единственная женщина, с кем у Херд был роман. Ранее она встречалась с фотографом Тасей ван Ри. Отношения продлились несколько лет, а Херд даже на какое-то время взяла фамилию подруги. Та же, в свою очередь, сделала татуировку с именем Эмбер, которую не стала удалять после расставания.

Напомним, Эмбер Херд недавно снова оказалась под следствием за обман сотрудников пограничной службы.