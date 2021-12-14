Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд розлучилася зі своєю коханою, – ЗМІ

Б'янка й Ембер були разом із січня минулого року, проте кілька останніх місяців жили порізно, що й призвело до розриву.

35-річна американська акторка Ембер Герд зазнала чергової невдачі в особистому житті. Джерела Mirror повідомляють, що вона розлучилася зі своєю партнеркою — американською акторкою і професійною операторкою Б'янкою Бутті.

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Причиною розлучення пари стала надмірна зайнятість обох і розлука завдовжки кілька місяців. Ембер тривалий час перебувала в Лондоні, де знімалася у другій частині "Аквамена", а також подорожувала Європою, виконуючи умови контракту з L'Oreal Paris. Крім того, навесні у неї з'явилася дочка Уна Пейдж Герд, і до професійних обов'язків додалися материнські.

Але це ще не все. Герд активно готується до того, щоб наступного року знову постати перед судом у справі про наклеп. Позов на $50 млн проти неї подав колишній чоловік Джонні Депп, якого Ембер звинуватила в домашньому насильстві, що зруйнувало його кар'єру.

Бутті ж у цей період активно працювала у Голлівуді.

"Ембер — дуже зайнята жінка, молода мати й активно працює у Великій Британії над своїм останнім фільмом, тоді як Б'янка також пов'язана з різними проєктами в США. Через те, що ви не знаходитесь в одній країні протягом кількох місяців і маєте справу з новонародженим, залишається дуже мало часу для романтичних стосунків, і все виглядає так, ніби між ними все зійшло нанівець", — стверджує джерело.

Обидві жінки, як і раніше, підписані одна на одну в Instagram, але не "лайкають" одна одну та не публікують спільні фотографії.

Б'янка й Ембер зустрічалися із січня минулого року. Пара не коментувала своїх стосунків, але й не приховувала їх. Так, до суду на слухання у справі про наклеп у Лондоні Герд приїхала з Бутті, яку тримала за руку.

Бутті — не єдина жінка, з якою у Герд був роман. Раніше вона зустрічалася з фотографкою Тасею ван Рі. Стосунки тривали кілька років, а Герд навіть на якийсь час взяла прізвище подруги. А та, зі свого боку, зробила татуювання з ім'ям Ембер, яке не стала видаляти після розлучення.

Нагадаємо, Ембер Герд нещодавно знову опинилася під слідством за обман співробітників прикордонної служби.