Стивен Спилберг отправился на итальянские каникулы на своей роскошной яхте за 250 млн долларов

Легенда Голливуда Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу отправились в отпуск Итальянскую Ривьеру.

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Стивен Спилберг прибыл в Портофино, Италия, со своей женой Кейт Кэпшоу, звездой "Индианы Джонса" на суперяхте, длиной 357 футов под названием Seven Seas. Стивен, которого ранее критиковали за полеты на частном самолете, стал еще одной голливудской звездой, которая отдыхает в круизе, пока в США продолжаются протесты сценаристов и актеров. Об этом пишет Daily Mail.

Роскошная яхта Стивена Спилберга "Семь морей" стоимостью 250 миллионов долларов, была построена в Нидерландах.

Стивен Спилберг в Портофино

76-летний кинорежиссер сиял, когда прибыл в живописную бывшую рыбацкую деревню Портофино, держась за руки со своей 69-летней супругой.

Портовый город, население которого в межсезонье составляет всего 355 человек, стал олицетворением средиземноморского гламура, став убежищем для богатых и знаменитых.

Суперяхта Спилберга длиной 357 футов, построенная в прошлом году в Нидерландах роскошной фирмой Oceanco, может перевозить 14 гостей в семи каютах, а также 30 сотрудников в еще 15 каютах.

Спилберг назвал яхту Seven Seas после того, как в 2021 году он продал свою 282-футовую яхту десятилетней давности с таким же названием.

Яхта, спроектированная Sinon Yacht Architecture & Design, может похвастаться большим бассейном в кормовой части и спа-бассейном на палубе. По некоторым данным, спереди есть посадочная площадка для вертолетов.

Спилберг и Кэпшоу стали далеко не первыми из кинозвезд, кто решил провести время в Италии этим летом.

Ранее в Портофино видели Крис Дженнер и ее давнего бойфренда Кори Гэмбла, а также Илона Маска и его бывшую девушку Граймс.

Приезд Спилберга в Италию совпадает с Венецианским кинофестивалем. Но на красную дорожку он не вышел, хоть накануне там и состоялась премьера фильма Брэдли Купера "Маэстро", продюсерам которого он является вместе с Мартином Скорсезе.

Большая часть Голливуда избегает красной дорожки из-за продолжающейся забастовки WGA и SAG-AFTRA.

Венецианский кинофестиваль 2023 года станет гораздо более скромным мероприятием, чем был ранее, поскольку большая часть Голливуда предпочитает держаться в стороне, опасаясь срыва забастовок.

Напомним, кроме кинозвезд, в Венецию съезжаются и политики. Так, на острове Лидо видели Николя Саркози и его супругу Карлу Бруни.