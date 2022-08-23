Стивена Спилберга раскритиковали за полеты на частном самолете

Режиссер неоднократно говорил, что переживает за экологию, но с июня сжег авиационного топлива на 116 тысяч долларов

Голливудские режиссер Стивен Спилберг оказался в центре скандала. Его обвиняют в лицемерии. Ведь публично выступая за экологию, он продолжает активно пользоваться частным самолетом, сжигая топливо. Об этом пишет Daily Mail.

Gulfstream G650 Спилберга с июня 2022 года налетал уже 17 тысяч миль за 16 рейсов и сжег авиатоплива на 116 тысяч долларов.

[ + – ] Gulfstream G650 - популярный среди селебрити частный самолет Фото: Скриншот

Ранее Спилберг говорил, что "напуган" глобальным потеплением, призывая всех помнить, что оно может "быть опасно для ваших детей и внуков".

"Глобальное потепление — это научная реальность. Это не политическая уловка. Это настоящая часть настоящей, измеримой, поддающейся количественной оценке науки", — говорил Спилберг.

Спилберг — не единственная голливудская знаменитость, которая предупреждала о глобальном потеплении, продолжая при этом летать по всему миру на частном самолете.

Кайли Дженнер, Тейлор Свифт и Марк Уолберг в последние месяцы столкнулись с негативной реакцией из-за их частых коротких перелетов на дорогих частных самолетах.

Организация Celeb Jets вели хронику путешествий знаменитостей за последние несколько месяцев, многие из которых длились менее 30 минут от взлета до посадки.

Это произошло после того, как в Сети появилась информация о том, что Кайли Дженнер провела в воздухе 12 минут, чтобы пересечь Калифорнию на частном самолете. Ее заклеймили, как "климатического преступника".

В компанию "климатических преступников" попали принц Гарри и Меган Маркл. Их сравнили с расточительными "российскими олигархами", когда они улетели из Великобритании в США на частном самолете. Герцоги Сассекские постоянно выступают за экологию, но при этом не отказываются от комфорта.