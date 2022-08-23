Стівена Спілберга розкритикували за польоти приватним літаком

Режисер неодноразово говорив, що переживає за екологію, але з червня спалив авіаційного палива на 116 тисяч доларів.

Голлівудський режисер Стівен Спілберг опинився в центрі скандалу. Його звинувачують у лицемірстві. Адже публічно виступаючи за екологію, він продовжує активно користуватись приватним літаком, спалюючи паливо. Про це пише Daily Mail.

Gulfstream G650 Спілберга з червня 2022 року налітав уже 17 тисяч миль за 16 рейсів і спалив авіапального на 116 тисяч доларів.

[ + – ] Gulfstream G650 — популярний серед селебриті приватний літак Фото: Скриншот

Раніше Спілберг говорив, що "наляканий" глобальним потеплінням, закликаючи всіх пам'ятати, що воно може "бути небезпечним для ваших дітей і онуків".

"Глобальне потепління — це наукова реальність. Це не політичний прийом. Це справжня частина справжньої, вимірюваної, такої, що піддається кількісній оцінці, науки", — говорив Спілберг.

Спілберг — не єдина голлівудська знаменитість, яка попереджала про глобальне потепління, продовжуючи при цьому літати по всьому світу приватним літаком.

Кайлі Дженнер, Тейлор Свіфт і Марк Волберг в останні місяці зіткнулися з негативною реакцією через їхні часті короткі перельоти на дорогих приватних літаках.

Організація Celeb Jets вела хроніку подорожей знаменитостей за останні кілька місяців, багато з яких тривали менше 30 хвилин від зльоту до посадки.

Це сталося після того, як у мережі з'явилася інформація про те, що Кайлі Дженнер провела в повітрі 12 хвилин, щоб перетнути Каліфорнію приватним літаком. Її затаврували, як "кліматичного злочинця".

У компанію "кліматичних злочинців" потрапили принц Гаррі та Меган Маркл. Їх порівняли з марнотратними "російськими олігархами", коли вони відлетіли з Великобританії в США приватним літаком. Герцоги Сассекські постійно виступають за екологію, але при цьому не відмовляються від комфорту.