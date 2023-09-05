Мощная магнитная буря 6 сентября 2023 года: чего ожидать

Завтра произойдет первая мощная магнитная буря этой осени, он может оказать сильное влияние на людей.

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Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 6 сентября?

Завтра, 6 сентября, произойдет первая мощная магнитная буря этой осени амплитудой в 5 баллов. В этот период мы можем испытать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Также стоит быть осторожнее с хроническими заболеваниями, они могут обостриться, поэтому проверьте свою аптечку на наличие необходимых лекарств.

Лучше в период магнитной бури отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя, а также избегать стрессовых ситуаций. Выделите время для отдыха, принимайте теплые травяные ванны и пейте больше воды.

Также Фокус писал про даты всех магнитных бурь в сентябре 2023