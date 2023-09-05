Потужна магнітна буря 6 вересня 2023 року: чого очікувати

Завтра відбудеться перша потужна магнітна буря цієї осені, вона може мати значний вплив на людей.

Related video

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 6 вересня?

Завтра, 6 вересня, відбудеться перша потужна магнітна буря цієї осені амплітудою в 5 балів. У цей період ми можемо відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Також варто бути обережнішими з хронічними захворюваннями, вони можуть загостритися, тому перевірте свою аптечку на наявність необхідних ліків.

Краще в період магнітної бурі відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю, а також уникати стресових ситуацій. Виділіть час для відпочинку, приймайте теплі трав'яні ванни та пийте більше води.

Також Фокус писав про дати всіх магнітних бур у вересні 2023 року