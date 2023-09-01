Календар магнітних бур на вересень 2023 року: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати у вересні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Коли магнітні бурі очікувати у вересні?

У вересні відбудеться чотири магнітні бурі на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця:

6 вересня — сильна магнітна буря.

7-10 вересня — середня за потужністю триденна магнітна буря.

26-28 вересня — дуже потужна магнітна буря.

30 вересня — слабка магнітна буря.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast