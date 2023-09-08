Топ-7 упражнений, которые сжигают больше всего калорий и помогают худеть

Если вы решили похудеть или заняться спортом, но не знаете, какой вид спорта подходит лучше, выбирайте упражнения, которые сжигают больше всего калорий.

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Прошли времена строгой методологии "калории потребляются, калории расходуются". Для снижения веса, особенно для женщин с гормональными проблемами или лишним весом эта методика не всегда приносит желаемые результаты. Тем не менее есть приблизительное количество калорий, которое человек с весом 70 кг может сжечь, выполняя следующие упражнения. Об этом пишет Today.

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Прыжки со скакалкой

Фото: Freepik

30 минут прыжков со скакалкой (умеренный/быстрый темп): 375 калорий.

Есть причина, по которой в каждом спортзале возле силовой стойки висит связка скакалок. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), аэробная активность может помочь вам сбросить жир, нарастить мышечную силу, улучшить двигательные навыки и ловкость, а также сжигать 375 калорий в час. Поскольку прыжки на скакалке требуют от вас нагрузки на корпус для поддержания равновесия, тренировка на скакалке также является отличным способом проработать пресс.

Езда на велосипеде

30 минут на велотренажере (умеренно-интенсивный темп): 250-380 калорий.

Езда на велосипеде — отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в зависимости от интенсивности, вы можете сжечь от 250 до 380 калорий за получасовую езду на велосипеде. По данным AHA, если вы предпочитаете ездить на велосипеде в движении, то 30-минутная поездка в умеренном темпе поможет вам сжечь около 205 калорий.

Бег трусцой

Фото: Pixabay

30 минут бега (темп 10-12 минут): 330 калорий.

Многие люди, которые какое-то время ходили пешком, предпочитают заниматься бегом, чтобы повысить интенсивность тренировки. По данным AHA, бег трусцой — это более интенсивная кардио-занятия, которая сжигает около 330 калорий за 30 минут, а повышение скорости до 10 миль в час сжигает колоссальные 640 калорий.

Быстрая ходьба

30 минут ходьбы (очень быстрым шагом): 306 калорий.

Хорошие новости для тех, кто ненавидит бег: по данным Американского совета по физическим упражнениям (ACE), ходьба со скоростью 5 миль в час сжигает почти столько же калорий, сколько бег трусцой. Силовая ходьба предполагает движение на высокой скорости и задействование рук, что сжигает больше калорий, чем ходьба в более медленном темпе. По данным AHA, в дни, когда вам нужно двигаться немного медленнее, ходьба в умеренном темпе все равно сжигает 160 калорий за 30 минут. Ходьба на любой скорости имеет пользу для здоровья. Фактически, недавнее исследование показало, что ходьба всего 4000 шагов в день снижает риск смерти от любой причины, а ходьба всего 2337 шагов в день снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Танцевальное кардио

30 минут танцевального кардио: 190 калорий.

Танцевальное кардио стало популярной тренировкой благодаря своей способности делать кардио-упражнения увлекательными. По данным ACE, 30-минутное танцевальное занятие, проведенное в быстром темпе, сжигает почти 200 калорий. Если ваше любимое танцевальное кардио-занятие включает в себя HIIT-тренировки или силовые упражнения с собственным весом, вы, вероятно, сожжете еще больше калорий.

Силовые тренировки

Фото: Pexels

30-минутная силовая тренировка: 100-200 калорий.

Рекомендуется добавлять силовые тренировки в свой распорядок дня два раза в неделю по одной причине: наращивание мышц улучшает плотность костей, повышает гибкость суставов, улучшает баланс, предотвращает травмы, ускоряет обмен веществ и сжигает калории. По данным ACE, 30-минутная тренировка с отягощениями может сжечь 100–200 калорий, в зависимости от интенсивности ваших движений. Не забывайте, что мышцы сжигают больше калорий, чем жир, а это значит, что, наращивая мышечную массу, вы ускоряете метаболизм и быстрее худеете.

Йога

Фото: Freepik

30 минут йоги: 144 калории.

По данным Министерства сельского хозяйства США, хатха-йога — стиль йоги, выполняемый в более медленном и контролируемом темпе — сжигает почти 150 калорий за 30-минутное занятие. Хотя йога находится в самом низу этого списка, она может похвастаться важными преимуществами, такими как повышение гибкости, улучшение здоровья сердца, уменьшение боли и улучшение психического здоровья. Вы можете сжечь еще больше калорий с помощью виньяса-йоги — стиля йоги, который связывает каждое движение с вашим дыханием и происходит в более быстром темпе.

Напомним, что любые повседневные занятия могут сжечь не меньше калорий, чем часовая тренировка в зале.

Ранее Фокус писал о том, что "Шатпавали" — аюрведическая концепция, согласно которой вы должны делать не менее 100 шагов после каждого приема пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту