Княгиня Шарлен продемонстрировала стильный брючный костюм на осень

Княгиня Монако в четвертый раз на этой неделе появилась вместе со своим супругом на публике, несмотря на то, что зарубежные СМИ постоянно пишут об их скором разводе.

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Княгиня Монако Шарлен в четвертый раз за эту неделю вышла в свет вместе со своим мужем князем Альбером. Пара выступила единым фронтом на фоне сообщений о том, что они живут раздельно и собираются разводиться. Об этом пишет Daily Mail.

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Шарлен продемонстрировала стильный брючный костюм на осень. Княгиня вышла в свет темно-коричневом блейзере, под которым был черный топ, и соответствующих расклешенных брюках. Ее супруг выбрал синий классический костюм и белую рубашку.

45-летняя Шарлен и 65-летний Альбер выглядели радушно, присутствовав на праздновании 100-летия со дня рождения принца Ренье III в Национальном совете Монако. После показа фильма в память об отце князя Альберта пара открыла выставку, посвященную покойному члену королевской семьи. На мероприятии к ним присоединились принцесса Ганноверская и принцесса Стефания.

Княжеская чета, у которой есть восьмилетние близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла, похоже, выступила единым фронтом после заявлений, что они живут раздельно и видятся только "по предварительной записи".

На этой неделе они несколько раз появлялись вместе после тревожных сообщений о плачевном состоянии их брака, в частности приняли участие в турнире "19-я лунка" Кубка Княгини Монако.

Также Фокус писал, что в прошлом месяце Альбер и Шарлен с детьми вместе отдыхали на Корсике и выглядели вполне счастливыми.