Милла Йовович с дочерью Эвер снялись для модного бренда (фото)

Звезда экрана и ее старшая наследница представили новую коллекцию Rodarte.

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47-летняя американская актриса Милла Йовович снялась с 15-летней дочерью Эвер для модного бренда. Об этом уроженка Киева рассказала в своем Instagram.

Звезда "Пятого элемента" и ее старшая наследница Эвер Андерсон снялись в фотосессии для рекламного кампейна новой коллекции модного бренда Rodarte.

Знаменитости примерили нежные образы из весенней коллекции.

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15-летняя дочь Миллы Йовович украсила обложку глянца (фото)

На снимках звездная мама и ее дочь позируют на фоне цветов в роскошных платьях с рюшами и бантиками.

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Милла Йовович с дочерью Эвер

"Вы все можете представить, как это удивительно, когда вас вместе с дочерью показывают в новейших шедеврах. Спасибо, что подарили мне такие незабываемые эмоции и эти фото", — прокомментировала съемку с наследницей американская актриса.

15-летняя Эвер, которая исполнила главную роль в фильме "Питер Пэн", также поделилась серией кадров недавней съемки.

Отметим, что и Милла Йовович, и ее старшая дочь ограничили возможность комментировать новые публикации.

Эвер Андерсон

Напомним, Милла Йовович была замечена в Венеции с 8-летней дочерью Дашиэль.

Также Фокус писал о появлении Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2023.