Мілла Йовович з донькою Евер знялися для модного бренду (фото)

Зірка екрану та її старша спадкоємиця представили нову колекцію Rodarte.

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47-річна американська акторка Мілла Йовович знялася з 15-річною донькою Евер для модного бренду. Про це уродженка Києва розповіла у своєму Instagram.

Зірка "Пʼятого елементу" та її старша спадкоємиця Евер Андерсон знялися у фотосесії для рекламного кампейну нової колекції модного бренду Rodarte.

Знаменитості приміряли ніжні образи з весняної колекції.

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15-річна донька Мілли Йовович прикрасила обкладинку глянцю (фото)

На знімках зіркова мама та її донька позують на тлі квітів у розкішних сукнях з рюшами та бантиками.

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Мілла Йовович з донькою Евер

"Ви всі можете уявити, як це дивовижно, коли вас разом із донькою показують у найновіших шедеврах. Дякую, що подарували мені такі незабутні емоції та ці фото", – прокоментувала зйомку зі спадкоємицею американська акторка.

15-річна Евер, яка виконала головну роль у фільму "Пітер Пен", також поділилася серією кадрів нещодавньої зйомки.

Зазначимо, що і Мілла Йовович, і її старша донька обмежили можливість коментувати нові публікації.

Евер Андерсон

Нагадаємо, Мілла Йовович була помічена у Венеції з 8-річною донькою Дашіель.

Також Фокус писав про появу Евер Андерсон на Венеційському кінофестивалі-2023.