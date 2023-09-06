Міллу Йовович помітили з 8-річною донькою у Венеції (фото)

Голлівудська зірка відвідала італійське місто, де проходить 80-й Венеційський кінофестиваль.

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47-річну американську акторку Міллу Йовович помітили з 8-річною донькою Дашиель у Венеції. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Пʼятого елементу" та її середня спадкоємиця трималися за руки, прямуючи в аеропорт італійського "міста на воді". Багатодітна мама була у синіх джинсах та темній сорочці вільного крою поверх сірої футболки. Свій аутфіт вона доповнила чорними танкетками з відкритим носом і масивною чорною сумкою Chanel через плече.

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Мілла Йовович з'явилася в шовковій рожевій сукні на гала-концерті amfAR

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Дашиель одягнула джинси з котиками, вшитими на колінах, світлу футболку та яскравий джемпер.

Мілла Йовович, яка народилася в Києві, виховує трьох доньок, 15-річну Евер Габо Андерсон, 8-річну Дашиель і 3-річну Осіан Ларк Елліот, зі своїм чоловіком, режисером Полом Андерсоном.

У той час як уродженка української столиці зробила успішну кар’єру акторки, знявшись у таких фільмах, як "П’ятий елемент" (1997) та "Ультрафіолет" (2006), Пол є британським режисером. Вони одружилися у 2009 році.

Нагадаємо, 15-річна Евер Андерсон зʼявилася на обкладинці журналу.

Також Фокус писав про появу 15-річної доньки Мілли Йовович на заході у Венеції.