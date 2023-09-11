Заметно похудевшая 54-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини (фото, видео)

Актриса отдохнула в компании друзей, среди которых были Джимми Киммел с женой и Джейсон Бейтман со своей второй половинкой.

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Американская актриса Дженнифер Энистон порадовала своих 43 миллиона подписчиков в Instagram серией фото и видео, как она провела лето, назвав пост "Летняя фотосвалка".

На снимках можно увидеть, что отдыхала звезда не одна, а в компании друзей, среди которых замечены Джимми Киммел и Джейсон Бейтман с их женами Молли МакНирни и Амандой Анка. К ним также присоединился Уилл Спек, который был одним из режиссеров фильма 2010 года "Переключатель", где снимались Энистон и Бейтман.

В видео, опубликованном в карусели, Джен идет, обмотавшись полосатым полотенцем. На ней – черное бикини, которое особенно четко подчеркивает стройную фигуру Дженнифер, которой могут позавидовать юные девушки.

Группа из пяти человек была замечена вместе идущей по дорожке на открытом воздухе, а Энистон выглядела шикарно в черном платье-комбинации. Молли и Аманда выбрали белые летние платья.

На другом снимке три дамы гуляли вместе, демонстрируя свои модные наряды. Так, Дженнифер произвела фурор в белом платье до щиколотки, сочетав его с серой сумкой. Молли надела черный укороченный топ с подходящей черной юбкой с дерзким разрезом на бедрах, а Аманда выглядела шикарно в черном платье с воротником-бретелькой и шлепанцах.

В посте можно увидеть также собак актрисы, посиделки у костра и вкусные фрукты.

В последнее время Энистон стала более активной в социальных сетях. Недавно она поделилась своим детским фото, таким образом отметив двухлетие собственной линии по уходу за волосами LolaVie.

Сейчас Джен полностью ушла в работу. Недавно вышел третий сезон ее сериала "Утреннее шоу", где Энистон не только играет, но и продюсирует проект. Признанное критиками шоу возвращается 13 сентября 2023 года на Apple TV+ с 10 эпизодами, первые два из которых будут выходить новыми сериями каждую среду до 8 ноября 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон показала упражнение, которое ей помогает держать фигуру в форме.