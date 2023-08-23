Дженнифер Энистон делится своей любимой тренировкой в новой кампании Pvolve (видео)

Актриса продемонстрировала стройную фигуру в рамках своего нового фитнес-сотрудничества.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон поделилась своим комплексом упражнений в рамках новой кампании Pvolve.

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Звезда сериала "Друзья" продемонстрировала свое подтянутое телосложение в черном спортивном бюстгальтере и леггинсах. На видео она выполняет ряд спортивных упражнений, используя инвентарь Pvolve, включая Precision Mat (99,99 долларов), Slant Board (94,99 долларов), P.ball (69,99 долларов), P.band (39,99 долларов) и планеры (29,99 долларов).

В 2021 году у Дженнифер была травма спины. После этого она изменила подход к своим занятиям спортом, в частности начала заниматься по методике Pvolve. Данная программа сочетает в себе функциональный фитнес с низким уровнем воздействия и уникальное оборудование для сопротивления, чтобы восстанавливать, укреплять и заряжать энергией. Два года тренировок привели к сотрудничеству с программой.

"Я просто хочу, чтобы об этом узнало больше людей, потому что я думаю, что это очень хорошо, — сказала актриса ранее журналу People. — Особенно, когда мы вступаем в наши прекрасные старшие периоды, мы должны сохранять это захватывающим. И мы должны быть добрее к своему телу".

Она объяснила, что ранее думала, что результат от тренировок может быть только в случае причинении боли себе. Однако в новой кампании Pvolve Энистон подчеркивает, что "не нужно ломать свое тело", а интенсивные тренировки не всегда приводят к результату.

"Когда мы тренируемся, я тщательно планирую каждую тренировку и сосредотачиваюсь на простых, но эффективных движениях, нацеленных на каждую группу мышц", — отметила голивудская актриса.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон украсила обложку WSJ и откровенно рассказала о личной жизни.