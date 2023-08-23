Дженніфер Еністон ділиться своїм улюбленим тренуванням у новій кампанії Pvolve (відео)

Акторка продемонструвала струнку фігуру в межах своєї нової фітнес-співпраці.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася своїм комплексом вправ у рамках нової кампанії Pvolve.

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Зірка серіалу "Друзі" продемонструвала свою підтягнуту статуру в чорному спортивному бюстгальтері та легінсах. На відео вона виконує низку спортивних вправ, використовуючи інвентар Pvolve, зокрема Precision Mat (99,99 долара), Slant Board (94,99 долара), P.ball (69,99 долара), P.band (39,99 долара) та планери (29,99 долара).

У 2021 році Дженніфер мала травму спини. Після цього вона змінила підхід до своїх занять спортом, зокрема почала займатися за методикою Pvolve. Ця програма поєднує в собі функціональний фітнес із низьким рівнем впливу й унікальне обладнання для опору, щоб відновлювати, зміцнювати й заряджати енергією. Два роки тренувань призвели до співпраці з програмою.

"Я просто хочу, щоб про це дізналося більше людей, тому що я думаю, що це дуже добре, — сказала акторка раніше журналу People. — Особливо, коли ми вступаємо в наші прекрасні старші періоди, ми повинні зберігати це захопливим. І ми повинні бути добрішими до свого тіла".

Вона пояснила, що раніше думала, що результат від тренувань може бути тільки в разі заподіяння болю собі. Однак у новій кампанії Pvolve Еністон підкреслює, що "не потрібно ламати своє тіло", а інтенсивні тренування не завжди призводять до результату.

"Коли ми тренуємося, я ретельно планую кожне тренування та зосереджуюся на простих, але ефективних рухах, націлених на кожну групу м'язів", — зазначила голівудська акторка.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон прикрасила обкладинку WSJ і відверто розповіла про особисте життя.