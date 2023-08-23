Дженніфер Еністон прикрасила обкладинку WSJ і відверто розповіла про особисте життя

У відвертому інтерв'ю зірка поділилася, що у сфері стосунків їй є куди рости.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон стала героїнею нового випуску журналу The Wall Street Journal. В інтерв'ю виданню вона розповіла, що її особисте життя — це "свого роду сфера, якої трохи [не вистачає]".

Зірка серіалу "Друзі" зізналася, що вона "справді хороша у всіх інших сферах", крім особистого життя, де їй ще є над чим працювати. Еністон пояснила цей "виклик" впливом своїх батьків.

"Спостереження за стосунками в моїй родині не змусило мене сказати: "О, мені не терпиться зробити це", — сказала акторка про маму Ненсі Доу і тата Джона Еністон, які розлучилися, коли вона була маленькою.

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"Гадаю, мені завжди було трохи складно у стосунках, тому що я справді була самотньою, — пригадала вона. — Мені не подобалася ідея пожертвувати собою і тим, що тобі потрібно, тому я справді не знала, як це зробити. Було простіше просто діяти наодинці. Тож у мене не було жодної реальної підготовки в цьому взаємообміні".

Еністон, яка працює над тим, щоб "не боятися говорити, що вам потрібно і чого ви хочете", додала: "Для мене це все ще проблема у стосунках".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон була одружена двічі. У першому шлюбі з Бредом Піттом вона була 5 років. Потім через 10 років, у 2015 році, вона вийшла заміж за Джастіна Теру. Незважаючи на те, що їхній союз тривав лише 3 роки, колишнє подружжя досі підтримує дружні стосунки.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон все ще вірить, що знайде "правильну людину".