Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачных брюках и стильном блейзере (фото)

Знаменитая актриса продемонстрировала свое чувство стиля в модном образе.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ, выйдя на улицы Нью-Йорка в жаркий день. Об этом пишет Daily Mail.

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Супруга актера Бена Аффлека выбрала для выхода в коричневом ансамбле, состоящем из льняного пиджака на пуговицах поверх топа и прозрачных брюк, украшенных перьями и пайетками. В сочетании с брюками до пола она надела туфли на высокой платформе.

Актриса, которая блистала в замшевой куртке с бахромой и ботинках из змеиной кожи на показе Coach во время Недели моды в Нью-Йорке, также несла с собой коричневую кожаную большую сумку. В жаркий она носила пару огромных шестиугольных солнцезащитных очков синего оттенка. В качестве других аксессуаров Джей Ло надела ожерелье и различные кольца с бриллиантами.

Напомним, накануне мать двоих детей посетила шоу Coach в рамках Нью-Йоркской недели моды. С 2019 года Джей Ло является амбассадором люксового бренда и даже недавно возглавляла их кампанию весна/лето 2023.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье посетила модный показ.