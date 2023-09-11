Чернее тьмы: бизнес-леди из Нидерландов показала уникальный полностью черный самолет

Самолет обошелся Сандре Коринне Кинзл в 16 миллионов долларов, еще пять миллионов ушли на ремонт.

Related video

Предпринимательница Сандра Коринна Кинзл, которая живет между Нидерландами и Австрией, показала свой уникальный самолет G450 Gulfstream, на ремонт которого она потратила 5,5 миллионов долларов. Самолет полностью переоборудовали и покрасили корпус черной матовой краской. Об уникальном самолете рассказывает YouTube-канал Prop Clear, пишет Daily Mail.

Сандра Коринна Кинзл открыла дверь своего самолета, построенного по индивидуальному заказу, для журналистов YouTube-канала. Ее G450 Gulfstream был построен на заказ. Но она полностью его перекрасила и переделала под свой вкус.

Уникальный полностью черный G450 Gulfstream

Покраска корпуса самолета в матовый черный цвет обошлась в 500 000 долларов, а ремонт обошелся в 5 миллионов долларов.

Уникальный полностью черный G450 Gulfstream

Она предпочла тканевые сиденья вместо "старомодной" кожи и выбрала черный мрамор из Италии для столешниц камбуза.

На снимках самолета видно, что салон самолета и он сам снаружи целиком черные, с редкими вкраплениями черного.

В ролике Сандра говорит, что этот самолет похож на "Ламборгини среди частных самолетов" благодаря роскошной и стильной отделке.

Сандра в своем черном самолете

Она также сама разработала дизайн ковра с современным узором в оттенках черного и серого.

Для контраста с матовой отделкой стен кабины, Сандра выбрала блестящие хромированные крепления потолочных светильников и воздуховыпускные отверстия, а также соответствующие пряжки ремней безопасности.

Уникальный полностью черный G450 Gulfstream

Путешественница сказала, что, когда она искала себе самолет, то остановила свой выбор на Gulfstream G450, поскольку он лучший с точки зрения размера и дальности полета, и "вы также можете летать на нем в США".

Самолету около 11 лет, а модель 2012 года продается на вторичном рынке за чуть менее 16 миллионов долларов.

До того, как за него взялась Сандра, самолет выглядел стандартно: белый и блестящий, но с полностью выпотрошенным интерьером.

Она считает, что "это самая дорогая покрасочная работа, которая когда-либо проводилась на G450", и поручила компании General Atomics завершить эту работу.

Сандра и ее уникальный полностью черный G450 Gulfstream

Сандра говорит, что она большая поклонница персонализации и считает традиционные частные самолеты с бежевым интерьером скучными нестильными.

Эксперт в области авиации и предприниматель теперь использует свой частный самолет в качестве примера для своего бизнеса SCK Aviation .

Консалтинговая фирма специализируется на оказании помощи клиентам в поиске самолета, его ремонте и поиске подходящего оператора для его эксплуатации.

Напомним, ранее Стивена Спилберга раскритиковали за полеты на частных самолетах. Режиссер неоднократно говорил, что переживает за экологию, но с июня сжег авиационного топлива на 116 тысяч долларов