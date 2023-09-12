12 сентября 2023 года: священномученика Автонома — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ходить в лес и оставлять дом неубранным.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Автонома. Он был проповедником, который множество людей обратил в христианство, а также своими силами построил храм. Но его вскоре разрушили язычники, а Автонома убили и помяли алтарь его кровью.
Что нельзя делать 12 сентября:
- ходить в лес;
- оставлять дом неубранным;
- сплетничать;
Народные приметы и поверья:
- листья уже пожелтели — осень будет затяжной;
- дождь – к продолжительной зиме;
- гром — осень будет теплой;
- сорняки растут высоко — зимой будет много снега.
День ангела празднуют:
Александр, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Христофор, Иаков, Елизавета.
Родились в этот день:
1973 год – Пол Уокер (погиб в 2013), американский киноактер и модель;
1994 год – Элина Свитолина, украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира, призер Олимпийских игр (2020).
Также в этот день:
1898 год — в Киеве открывают Киевский политехнический институт;
1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);
1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Независимости;
2008 год — в Харькове проходит первый в Украине концерт группы "Queen", который посетило около 350 тысяч зрителей.