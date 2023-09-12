Чай латте: почему этот оттенок маникюра так популярен осенью 2023 (фото)

Все оттенки бежевого в этом сезоне будут востребованы благодаря своей универсальности и спокойной палитре. "Чай латте" занимает среди них особенное место.

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Любимый многими звездами первой величины американский мастер маникюра Том Бачик прославился не только благодаря своему мастерству, но и умению тонко чувствовать модные тенденции в нейл-индустрии. Он имеет узнаваемый стиль, который тяготеет к классике, совмещенной с безупречным исполнением, что делает даже самый простой с виду маникюр настоящим произведением искусства. Свои самые заметные работы он публикует в Instagram, и многие оттуда черпают идеи, вдохновение, а также находятся в курсе последних веяний. Так, с легкой руки Бачика в сентябре самым популярным покрытием может стать покрытие "чай латте" бежевого цвета со светло-сиреневым отливом, который с удовольствием носит певица и давняя клиентка Тома Дженнифер Лопес. В сторис он показал результат недавнего сотрудничества, и мы уверены, что модницы оценят такое покрытие.

Оттенок "чай латте" – тренд осени 2023 Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails и любимое покрытие Дженнифер Лопес Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Особенно эффектно такой маникюр смотрится на ногтях миндалевидной форме, однако не менее выигрышно он будет выглядеть даже на коротких ногтях.

Преимущество оттенка "чай латте" – в его спокойствии. Он идеально подойдет под любой ансамбль, будь то сдержанный деловой стиль или же поход на вечеринку в ярком блестящем платье. В повседневных образах такой цвет и вовсе смотрится просто роскошно.

Отметим, что ни один другой сезон года не ассоциируется с кофейной цветовой гаммой так, как осень. Именно поэтому в своих осенне-зимних коллекциях дизайнеры налегают на бежевые и нейтральные оттенки, а визажисты настойчиво рекомендуют запастись нюдовыми палетками. То же касается и маникюра.

Ранее Фокус писал, почему в моде снова "голый" маникюр."