Меган Маркл появилась на в Дюссельдорфе с таинственным бриллиантом на мизинце

Стоимость эффектного кольца – 62 тысячи долларов, но неясно откуда оно появилось.

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Меган Маркл на Играх непокоренных в Дюссельдорфе, Германия, появилась в скромном черном платье и в очень дорогих украшениях. Особое внимание привлекло кольцо от дизайнера Лоррейн Шварц с крупным бриллиантом, которое она носит на мизинце. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая с эмоциональным обращением к 1600 участникам соревнований Invictus Games, 42-летняя герцогиня Сассекская ошеломила своим черным платьем-рубашкой от Banana Republic стоимостью 112 фунтов стерлингов.

Меган Маркл и принц Гарри на Играх непокоренных Фото: Getty Images

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Она добавила в свой наряд нотку блеска, надев таинственное кольцо на мизинец, которое было изготовлено знаменитым ювелиром Лоррейн Шварц и, как сообщается, стоит примерно 62 000 долларов.

Уже давно возникают вопросы о происхождении кольца на мизинце, которое Меган надевала несколько раз.

Меган Маркл на Играх непокоренных Фото: Getty Images

В 2021 году принц Гарри и Меган опровергли утверждения о том, что кольцо было украшено бриллиантами, подаренными паре таинственным дарителем с Ближнего Востока, прежде чем уточнить, что они имели в виду другое кольцо.

Первоначально они заявили, что произведение было получено стилистом на съемках непосредственно от дизайнера и что не было никакой связи с загадочным дарителем с Ближнего Востока.

Но позже они резко опровергли собственное утверждение, заявив, что имели в виду другое кольцо.

Так как никаких объяснений по поводу кольца не последовало, возникает вопрос, есть ли у Меган причины скрывать, откуда появился бриллиант, который она впервые продемонстрировала в октябре 2020 года.

Если бриллианты действительно были доставлены с Ближнего Востока, неясно, получила ли их Меган в подарок, когда она еще была работающим членом королевской семьи, или после того, как она выполнила свои последние официальные обязанности в начале марта 2020 года.

Официально она не посещала этот регион, но всегда есть вероятность, что она совершила частную поездку.

Букингемский дворец публикует только список подарков, полученных членами королевской семьи во время службы в Великобритании или за границей, и нет никаких публичных записей о том, что Меган дарили какие-либо бриллианты.

Подарки, отправленные членам королевской семьи вне официальных мероприятий, регистрируются, но данные о них не публикуются.

Ранее Букингемский дворец направил запросы об алмазах представителям герцогов Сассекских в США.

Меган Маркл прилетела в Германию из Лос-Анджелеса, тогда как ее супруг прибыл на Игры непокоренных из Великобритании. В аэропорту ее видели в очень дорогом образе, где только сумка Goyard стоила 2650 долларов. Сопровождающий ее охранник нес багаж.