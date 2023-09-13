Норман Ридус и Киану Ривз вместе прокатились на мотоциклах по пустыне

Звезда "Ходячих мертвецов" и актер "Джона Уика" обожают мотоциклы, но это была их первая поезда вдвоем.

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59-летний Киану Ривз и 54-летний Норман Ридус впервые вместе прокатились на мотоциклах в рамках шоу звезды "Ходячих мертвецов" под названием "Поездка с Норманом Ридусом". Известно, что Киану обожает мотоциклы и ему даже принадлежит компания по их производству. Актеры отправились в путешествие по пустыне в штате Юта. Об этом пишет Daily Mail.

"Я вижу Юту с Джонни Ютой", — сказал Норман, имея в виду персонажа Киану из криминального боевика 1991 года "На гребне волны". И он отметил, что это "эпическая поездка".

Трейлер шоу "Поездка с Норманом Ридусом"

Актер также сказал, что Юта – это последний рубеж старого Дикого Запада. Место, где преступники искали убежища, а пионеры могли создавать свою собственную реальность.

Норман рассказал, что они с Киану уже много лет говорили о совместной поездке, и наконец это произошло.

Норман спросил о мотоциклетной компании Киану Arch, и актер сказал, что компания была основана в 2011 году, и показал ему модель KRGT-1. Он напомнил, что увлекся мотоциклами, когда рос в Торонто.

Норман Ридус и Киану Ривз Фото: AMC

"Каждое лето в Йорквилл приезжали банды мотоциклистов. Я просто помню, как маленьким восхищался ими и их свободой. Это было похоже на альтернативу. Это было похоже на силу. Дух товарищества, вот и все. И вот так все началось", — рассказал Киану.

Они отправились в трехдневное путешествие длиной 500 миль через Юту, которое привело их сначала в Солт-Лейк-Сити, затем на юг, к гоночной команде мирового класса в округе Саммит, а затем направились в национальный парк Каньонлендс и заключительную поездку в Моав.

Норман признался, что ему будет не хватать поездок на мотоциклах в Джорджии, где он работает над новым сериалом из вселенной "Ходячих мертвецов".

А Киану рассказал, каким спортом занимается. В юности он играл в хоккей, но оставил этот вид спорта после травмы. Теперь он увлекается бильярдом. Также он вспомнил легендарного Патрика Суэйзи, с которым играл в культовом фильме "На гребне волны" и назвал его потрясающим.

"Все трюки, что есть в фильме, он делал сам. Вот почему это есть в фильме", — сказал Киану.

Отрывок из шоу про путешествие Нормана Ридуса и Киану Ривза

Напомним, ранее Киану Ривз прокатился на менее серьезном мотоцикле. Отдыхая на Капри вместе со своей любимой сестрой Ким, Киану катался на забавном ярко-желтом мотороллере.

А потом он вместе с Ким вышел в море на маленькой яхте, где наслаждался солнечными ваннами и розовым шампанским.