Канье Уэст хотел сделать в своем доме "бомбоубежище 1910-х годов"

Музыкант поскандалил с архитектором, который не захотел воплощать его замысел в реальность.

Related video

46-летний американский рэпер Канье Уэст хотел забрать окна и электричество из своего дома в Малибу стоимостью 57 миллионов долларов, чтобы превратить его в "бомбоубежище 1910-х годов". Об этом пишет TMZ.

На Уэста подал в суд бывший руководитель проекта реконструкции Тони Саксон, который утверждает, что его уволили после того, как он "выразил обеспокоенность относительно чрезвычайной опасности таких действий".

Важно

Друзья Бьянки Цензори рассказали, что с ней сделал Канье Уэст

Согласно иску Саксона, поданному в Высший суд округа Лос-Анджелес, он был нанят для проекта в сентябре 2021 года и работал 16 часов в день на пляжном домике, спроектированном Тадао Андо.

Мужчина утверждает, что спал на полу дома, поскольку работал "менеджером проекта, сторожем и круглосуточной охраной" имущества.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Канье Уэст Фото: Getty Images

Саксон также утверждает, что скандальный рэпер заплатил ему только за одну неделю работы и игнорировал все его беспокойства, пока его в конце концов не уволили в ноябре 2021 года после того, как он отказался снять с дома окна и электричество.

Он рассказывает, что тогда музыкант угрожал и сказал, что его будут считать "врагом", если он не выполнит желание Уэста.

"Если ты не будешь делать то, что я говорю, ты не будешь на меня работать, я больше не буду твоим другом, и ты просто увидишь меня по телевизору", — говорил Канье Саксону. Однако тот ответил, что не смотрит телевизор, и его уволили.

В иске Саксон сказал, что видение рэпера относительно дома заключалось в том, чтобы сделать что-то вроде "бомбоубежища 1910-х годов" и снести мраморные ванные комнаты, а также удалить окна, сантехнику и электричество. В частности, он хотел заменить лестницу на горки.

Сейчас Саксон подает в суд на бывшего мужа Ким Кардашьян за ряд нарушений трудового кодекса, более 1 миллиона долларов невыплаченной зарплаты и возмещение убытков.

Напомним, Канье Уэст удивил молодоженов на свадьбе во Флоренции.

Также Фокус писал об откровенных появлениях жены Канье Уэста.