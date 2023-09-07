Явился без приглашения: Канье Уэст удивил пару на свадьбе в Флоренции (видео)

Рэпер заявился в церковь, где жених и невеста обменивались свадебными клятвами и сделал с ними пару снимков.

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Канье Уэст удивил пару американцев, которые устроили свадьбу в Флоренции. Музыкант уже вернулся в Италию после своего короткого визита в Ирландию. Рэпер зашел в церковь, пожал молодоженам руки и позировал с ними для снимков. Об этом пишет Daily Mail.

Комментаторы отметили, что это мог быть и не Канье Уэст, потому что он так и не снял худи, которым он постоянно обматывает голову, когда выходит на улицу.

Канье Уэст на свадьбе незнакомцев

Уэст и его "жена" Бьянка Цензори вызвали переполох в Италии после серии скандальных публичных выступлений в последние недели. В том числе их поймали за непристойным поведением на катере в Венеции.

Но на этот раз его публичные выходки, похоже, не вызвали негатива, поскольку рэпер вел себя пристойно и сердечно поздравил молодоженов из США со свадьбой.

Кадры, ставшие вирусными, были сняты в церкви во Флоренции и показывают, как сияющие жених и невеста пожимают друг другу руки и ведут светскую беседу с мужчиной, предположительно Уэстом, когда гаснут вспышки фотоаппаратов. "Представьте, что вы фотографируетесь с Канье Уэстом на своей итальянской свадьбе", — гласит подпись к видео.

"В Атланте мы живем прямо над Грант-парком", — говорит Уэсту жених.

Неясно, что побудило его появиться на свадьбе, а также когда и где именно было снято видео во Флоренции.

Скандальному рэперу не привыкать удивлять людей на свадьбах. В 2016 году он подошел к микрофону на свадебной церемонии владельца ночного клуба в Майами Дэйва Грутмана и упомянул о своем печально известном инциденте с Тейлор Свифт на VMA 2009 года.

"Я позволю тебе закончить. Но у Дэйва и Изабелы была одна из лучших свадеб всех времен!", — сказал Канье на свадьбе Грутмана.

Напомним, ранее Канье Уэст и Бьянка Цензори возмущали итальянцев своими странными нарядами. Пара разгуливала босиком, а на Бьянке было все меньше одежды, в какой-то момент она появилась на публике топлесс.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Италии

Но инцидент в Венеции вызвал настоящий скандал. Множество свидетелей сняли, как Канье Уэст с голым задом сидит в катере, а Бьянка находится между его коленями.

В компании, которая сдала рэперу катер в аренду, уже заявили, что Канье и его "жена" — персоны нон-грата в их фирме.