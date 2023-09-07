Явився без запрошення: Каньє Вест здивував пару на весіллі у Флоренції (відео)

Репер заявився до церкви, де наречений і наречена обмінювалися весільними клятвами, і зробив із ними кілька знімків.

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Каньє Вест здивував пару американців, які влаштували весілля у Флоренції. Музикант уже повернувся до Італії після свого короткого візиту до Ірландії. Репер зайшов до церкви, потиснув молодятам руки та позував із ними для знімків. Про це пише Daily Mail.

Коментатори зазначили, що це міг бути і не Каньє Вест, бо він так і не зняв худі, яким він постійно обмотує голову, коли виходить на вулицю.

Каньє Вест на весіллі незнайомців

Вест і його "дружина" Бьянка Цензорі викликали переполох в Італії після серії скандальних публічних виступів протягом останніх тижнів. Зокрема їх спіймали за непристойною поведінкою на катері у Венеції.

Але цього разу його публічні витівки, схоже, не викликали негативу, оскільки репер поводився пристойно і сердечно привітав молодят зі США з весіллям.

Кадри, що стали вірусними, були зняті в церкві у Флоренції і показують, як сяючі наречений і наречена тиснуть один одному руки і ведуть світську бесіду з чоловіком, імовірно Вестом, коли гаснуть спалахи фотоапаратів. "Уявіть, що ви фотографуєтеся з Каньє Вестом на своєму італійському весіллі", — свідчить підпис до відео.

"В Атланті ми живемо прямо над Грант-парком", — каже Весту наречений.

Неясно, що спонукало його з'явитися на весіллі, а також коли і де саме було знято відео у Флоренції.

Скандальному реперу не звикати дивувати людей на весіллях. У 2016 році він підійшов до мікрофона на весільній церемонії власника нічного клубу в Майамі Дейва Грутмана і згадав про свій сумнозвісний інцидент із Тейлор Свіфт на VMA 2009 року.

"Я дозволю тобі закінчити. Але у Дейва та Ізабели було одне з найкращих весіль усіх часів!", — сказав Каньє на весіллі Грутмана.

Нагадаємо, раніше Каньє Вест і Б'янка Цензорі обурювали італійців своїм дивним вбранням. Пара розгулювала босоніж, а на Б'янці було все менше одягу, в якийсь момент вона з'явилася на публіці топлес.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в Італії

Але інцидент у Венеції викликав справжній скандал. Безліч свідків зняли, як Каньє Вест із голим задом сидить у катері, а Б'янка перебуває між його колінами.

У компанії, яка здала реперу катер в оренду, вже заявили, що Каньє і його "дружина" — персони нон-грата в їхній фірмі.