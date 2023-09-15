Младшая дочь Билла Гейтса продемонстрировала фигуру в смелом платье

Фиби — средний ребенок миллиардера Билла Гейтса и его бывшей супруги Мелинды.

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Дочь Билла Гейтса, 21-летняя Фиби, продемонстрировала фигуру в смелом платье на гала-концерте "Забота о женщинах" Фонда Керинга в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Начинающий модельер надела коричневое макси-платье без бретелек с огромным вырезом в центре, который полностью обнажал ее живот. Она дополнила откровенный ансамбль бежевыми туфлями на каблуках, золотой цепочкой и двумя золотыми браслетами. Длинные темные локоны Фиби были собраны в гладкий пучок, также она сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Фиби Гейтс Фото: Getty Images

Фиби пообщалась с некоторыми из самых элитных людей Голливуда на мероприятии, на котором присутствовало множество других звезд, в том числе Сальма Хайек, Кристи Терлингтон, Флоренс Уэлч, Оливия Уайлд, Зои Кравиц, Николь Кидман, Гейл Кинг, Карли Клосс и Ким Кардашьян.

Напомним, Фиби Адель Гейтс – второй ребенок Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды. У Фиби есть старшая родная сестра Дженнифер Гейтс и младший брат Рори Джон Гейтс.

Ранее Фокус писал, что у Билла Гейтса ответили на слухи о помолвке с новой девушкой.