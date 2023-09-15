Командир бригады в прифронтовой зоне: Маша Ефросинина рассказала, где служит ее муж-военный

Телеведущая Маша Ефросинина долго скрывала то, чем занимается ее супруг Тимур Хромаев.

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Известная украинская телеведущая дала интервью, в котором наконец призналась, чем занимается ее супруг, бизнесмен Тимур Хромаев в рядах ВСУ. Ранее телеведущая, которую заочно арестовали, а потом и осудили в РФ, скрывала подробности о службе своего мужа. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Муж Ефросининой ушел на фронт добровольцем и уже год, как он официально служит в рядах ВСУ. Маша Ефросинина все это время не рассказывала, чем именно занимается Тимур Хромаев.

По ее словам, уже больше года муж служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне и стал командиром.

Интервью Маши Ефросининой

"Он ушел добровольцем и решил официально оформиться в ВСУ. На сегодняшний день он уже командир бригады, в его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами. Они физически, за счет технологий, уничтожают вражеские цели", – призналась Ефросинина.

Телеведущая призналась, что очень гордится своим мужем. И она захотела поделиться этой информацией, что бы комментаторы перестали писать ей негативные комментарии в соцсетях.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: Instagram mashaefrosinina

Она призналась, что они с Тимуром уже планируют, что будут делать после войны с РФ.

"Если после войны в Украине не исчезнет коррупция, мой Тимур пойдет с этим бороться. Он не подарит этого, и таких как он много, союзников его, побратимов. Они там не за то воюют, убивают, получают травмы и видят смерть. Они после победы будут спрашивать", – высказалась ведущая. Она рассказала, что муж сейчас в отпуске, и они стараются побольше времени проводить вместе.

По словам Маши, ее супруг сильно изменился и мало рассказывает о том, что происходит на войне с РФ. Но одной историей она все таки поделилась, рассказав, что один из парней, с которым служил ее муж, пошел на штурм и погиб.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Пара прожила 20 лет в браке. У пары двое детей. Ранее Ефросинина рассказывала, что злилась на мужа, когда он решил уйти добровольцем на войну. Она считала, что он бросает ее.

Тимур Хромаев

"Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься сама. Он написал завещание. Это значит, что он где-то попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми", — сказала звезда, отметив, что работает с психологом, стараясь справиться со стрессом.

Напомним, ранее оказалось, что Машу Ефросинину заочно осудили в РФ на семь лет в колонии. Приговор вынес скандально известный Басманный районный суд в Москве.

Телеведущая иронично отметила, что уже принимает поздравления, как и в тот день, когда ее "заочно арестовали".

"Найдутся ли еще люди, у которых язык шевельнется назвать нас "братскими народами"? Ведь это же уже не просто разные страны — это параллельные реальности!" — написала Ефросинина.