"Никогда не могла представить": Маша Ефросинина отреагировала на приговор в РФ

Украинскую журналистку заочно приговорили к семи годам колонии. Решение вынесли в Москве за распространение "фейков" о действиях ВС РФ на территории Украины.

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44-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на судебный приговор в РФ 15 сентября 2023 года. Своими мыслями после заочного осуждения в Москве звезда поделилась в Instagram.

Знаменитость, которую россияне обвинили в распространении военных "фейков", призналась, что снова принимает поздравления от друзей, как это было после новостей о заочном аресте.

"Найдутся ли еще люди, у которых язык шевельнется назвать нас "братскими народами"? Ведь это же уже не просто разные страны — это параллельные реальности!" — отметила Ефросинина.

Журналистка добавила, что именно из-за страха таких приговоров медийные и обычные люди в России в течение полутора лет полномасштабного вторжения в Украину боятся высказываться на эту тему. По словам Маши Ефросининой, они даже боятся поставить лайк под честным постом.

"Запугивание (или я уже начала верить в чипирование) заставляет артистов, которые были раньше в здравом уме, давать концерты на пропитанных украинской кровью Мариупольских руинах", — добавила уроженка Керчи.

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Маша Ефросинина отреагировала на приговор в РФ

В частности, Ефросинина призналась, что никогда не могла представить, что увидит рядом со своим именем слово "колония". А также обратилась к бывшим коллегам, которые живут и работают в России.

"Мне плевать на все эти приговоры! Знаете почему? Потому что я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране!... Мы нашу страну восстановим, потому что люди, которые имеют смысл, имеют силу! А вот как будете жить вы? Да и живете ли вы уже?" — риторически спросила жена Тимура Хромаева, который сейчас служит в ВСУ.

Маша Ефросинина отреагировала на приговор в РФ Фото: Скріншот

Поводом для приговора Ефросининой стали ее посты в соцсетях. Журналистке также запретили администрировать свои страницы в течение трех лет.

Согласно постановлению суда, уголовное дело на украинскую телеведущую завели 7 апреля 2022 года. В марте 2023-го ее объявили в розыск, а в мае Басманный районный суд заочно отправил ее в СИЗО.

Напомним, Маша Ефросинина поздравила с годовщиной свадьбы мужа, который сейчас служит в ВСУ.

Также Фокус писал о том, что сестра Маши Ефросининой продолжает жить в РФ, а недавно Лиза Ющенко развлекалась с россиянами в Монако.