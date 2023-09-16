"Умирал в муках": росСМИ сообщили подробности смерти звезды сериала "Солдаты" (фото)

Вячеслав Гришечкин почувствовал себя плохо еще 6 сентября и с тех пор сменил две больницы. Врачи пытались спасти его, но безуспешно.

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61-летний советский и российский актер театра и кино, режиссер и театральный педагог Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни, а причиной смерти врачи назвали инфаркт. Однако спустя несколько часов ряд росСМИ и телеграмм-каналов опубликовали подробности последних дней жизни актера. В частности, телеграм-канал Mash сообщает, что перед смертью Гришечкин восемь суток находился в отделении интенсивной терапии. Перед этим два дня его пытались спасти в частном реабилитационном центре в Одинцово, куда Вячеслав был доставлен принудительно из-за проблем с алкоголем.

По информации источника, еще 6 сентября актер почувствовал себя плохо. У него развилась гипертермия после того, как температура тела поднялась до 39 градусов. Ко всему прочему медики диагностировали у него психическое расстройство, ставшее следствием злоупотребления спиртным. 7 сентября Гришечкина экстренно доставили в инфекционное отделение больницы. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Telegram-канал "НеМалахов" утверждает, что Вячеслав Гришечкин умирал в муках.

"Сначала его упекли в частную клинику, так как на почве алкогольной зависимости у него начались приступы буйства. Только потом еле живого Гришечкина привезли в больницу. В реанимации он провел неделю и умер, по некоторым данным, от инфаркта", — подчеркнули авторы публикации.

Фото: Скриншот

Гришечкин дебютировал в кино в 1990-м году, сыграв в мюзикле "Биндюжник и Король", а всего на его счету роли в 167 фильмах. Самою большую популярность ему принесла роль Александра Степановича Староконя в сериале "Солдаты".

После смерти в 2017 году от рака второй жены Анны, с которой Гришечкин прожил 25 лет, он топил горе в алкоголе, считая себя виновным в ее уходе. Еще при жизни женщина пыталась помочь мужу избавиться от тяги к алкоголю. В феврале 2021 года его даже лишили водительских прав из-за езды в пьяном виде.

Со второй женой Анной Гришечкин прожил в браке 25 лет Фото: Скриншот

С начала полномасштабного вторжения России в Украину актер никак не комментировал происходящее. Известно, что он руководил театральной студией при Московском университете МВД России, а в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Незадолго до смерти он в составе движения "Артисты воинам России" должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург.

"Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!" – заявила журналистам лидер движения "Артисты воинам России", телеведущая и последняя возлюбленная актера Диана Бичарова.

В окружении актера говорят, что проблемы с сердцем возникли у него из-за переживаний. По словам директора Гришечкина, в этом якобы виноваты близкие люди звезды.

"Близкие его довели. Ситуация, схожая с Джигарханяном", — сказал он.

Вячеслав Гришечкин с дочерью Ольгой

Впервые слухи о госпитализации Гришечкина появились еще в феврале этого года, однако тогда он опроверг информацию:

"Опровергаю полностью. Никакой госпитализации не было. Жив-здоров, чего и всем желаю. Все это фейк".

Ранее Фокус писал, что известный украинский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет.