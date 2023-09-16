"Помирав у муках": росЗМІ повідомили подробиці смерті зірки серіалу "Солдати" (фото)

В'ячеслав Гришечкін відчув себе погано ще 6 вересня і відтоді змінив дві лікарні. Медики намагалися врятувати його, але безуспішно.

Related video

61-річний радянський і російський актор театру і кіно, режисер і театральний педагог В'ячеслав Гришечкін помер на 62-му році життя, а причиною смерті лікарі назвали інфаркт. Однак через кілька годин низка росЗМІ та телеграм-каналів опублікували подробиці останніх днів життя актора. Зокрема, телеграм-канал Mash повідомляє, що перед смертю Гришечкін вісім діб перебував у відділенні інтенсивної терапії. Перед цим два дні його намагалися врятувати в приватному реабілітаційному центрі в Одинцово, куди В'ячеслава доставили примусово через проблеми з алкоголем.

За інформацією джерела, ще 6 вересня актор відчув себе погано. У нього розвинулася гіпертермія після того, як температура тіла піднялася до 39 градусів. До всього іншого медики діагностували в нього психічний розлад, що став наслідком зловживання спиртним. 7 вересня Гришечкіна екстрено доставили в інфекційне відділення лікарні. Незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Telegram-канал "НеМалахов" стверджує, що В'ячеслав Гришечкін помирав у муках.

"Спочатку його запроторили в приватну клініку, оскільки на ґрунті алкогольної залежності у нього почалися напади буйства. Тільки потім ледве живого Гришечкіна привезли в лікарню. У реанімації він провів тиждень і помер, за деякими даними, від інфаркту", — підкреслили автори публікації.

Фото: Скриншот

Гришечкін дебютував у кіно 1989 року, зігравши в мюзиклі "Біндюжник і Король", а загалом на його рахунку ролі в 167 фільмах та серіалах. Найбільшу популярність йому принесла роль Олександра Степановича Староконя в серіалі "Солдати".

Після смерті 2017 року від раку другої дружини Анни, з якою Гришечкін прожив 25 років, він топив горе в алкоголі, вважаючи себе винним у її відході. Ще за життя жінка намагалася допомогти чоловікові позбутися тяги до алкоголю. У лютому 2021 року його навіть позбавили водійських прав через їзду у п'яному вигляді.

З другою дружиною Анною Гришечкін прожив у шлюбі 25 років Фото: Скриншот

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор ніяк не коментував те, що відбувається. Відомо, що він керував театральною студією при Московському університеті МВС Росії, а 2013 року отримав медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня.

Незадовго до смерті він у складі руху "Артисти воїнам Росії" мав їхати на гастролі в Санкт-Петербург.

"Квитки були куплені, а потім він зателефонував і сказав, що не зможе через погане самопочуття. А 15 вересня мені зателефонував уже племінник В'ячеслава Максим і повідомив, що його більше немає. Не витримало серце. Ми всі в шоці!" — заявила журналістам лідерка руху "Артисти воїнам Росії", телеведуча й остання кохана актора Діана Бічарова.

В оточенні актора кажуть, що проблеми із серцем виникли в нього через переживання. За словами директора Гришечкіна, у цьому нібито винні близькі люди зірки.

"Близькі його довели. Ситуація, схожа з Джигарханяном", — сказав він.

В'ячеслав Гришечкін із донькою Ольгою

Уперше чутки про госпіталізацію Гришечкіна з'явилися ще в лютому цього року, проте тоді він спростував інформацію:

"Спростовую повністю. Ніякої госпіталізації не було. Живий-здоровий, чого і всім бажаю. Усе це фейк".

Раніше Фокус писав, що відомий український актор Юрій Потапенко помер у віці 58 років.