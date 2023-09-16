Помер актор серіалу "Солдати" Вʼячеслав Грішечкін (фото)

За тиждень до смерті артиста госпіталізували у тяжкому стані з інфарктом.

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Російський актор Вʼячеслав Грішечкін 15 вересня 2023 помер у віці 61 року. Про це повідомляють росЗМІ.

За тиждень до того, як зірка серіалу "Солдати" пішов із життя, його госпіталізували у тяжкому стані до лікарні з інфарктом.

28 червня він відзначив 61-річчя. Народився актор у Сочі та став Заслуженим артистом Росії.

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Покійний актор уперше з'явився на екранах ще 1989 року у фільмі "Биндюжник і король". У цілому за життя знявся у 167 стрічках, особливо популярними стали серіали "Солдати", "Фурцева. Легенда про Катерину", "Кам'янська", "Маргоша", "Бригада".

Вʼячеслав Грішечкін

Щодо особистого життя актора, то він двічі був одружений. Першою офіційною дружиною Грішечкіна була колега зі знімального майданчика, костюмерка Марія. У їхньому союзі народилася донька Ольга. Втім, через пʼять років вони розлучилися.

Другою дружиною артиста стала Анна. Вони прожили у шлюбі 25 років, а у 2017 жінка пішла із життя після боротьби з онкологією.

Останньою коханою актора стала телеведуча та медіапродюсерка Діана Бічарова.

Вʼячеслав Грішечкін та Діана Бічарова

Вона показала останнє фото з Грішечкіним, зроблене за 10 днів до його смерті.

Вʼячеслав Грішечкін та Діана Бічарова Фото: Скриншот

На Instagram-сторінці актора повідомили, що він пішов із життя через інфаркт.

Вʼячеслав Грішечкін

"15.09.2023 23:15 в лікарняній палаті від інфаркту помер народний улюбленець, заслужений артист Росії В'ячеслав Германович Гришечкін… Шановні друзі та шанувальники В'ячеслава, жовта преса вже почала поширювати фейкову інформацію про причини та обставини смерті артиста. Виявляйте повагу до родичів померлого, та не підтримуйте поширення чуток", — зазначили представники артиста.

Зазначимо, що публічних заяв на підтримку чи засудження російсько-української війни Грішечкіним у публічному просторі немає.

Нагадаємо, помер актор серіалу "Пуститися берега" Марк Марголіс.