Рождение "Оскара": фотограф в деталях показал процесс создания главной киностатуэтки мира

На изготовление партии "Оскаров" из 60 штук уходит полгода. Это очень кропотливый процесс, который требует внимания, сноровки и скурпулезности.

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Статуэтка "Оскар" – самая вожделенная награда в мире для всех, кто задействован в кинопроизводстве. Ежегодная церемония награждения золотой статуэткой с 1929 года собирает тысячи звезд в одном месте и миллионы зрителей у экранов телевизоров. Сжимая в руках заветную фигурку, актеры, режиссеры, сценаристы и многие другие, причастные к созданию фильмов, со слезами на глазах произносят слова благодарности. Статуэтка уже давно стала символом признания и престижа, однако мало кто знает, какого труда стоит мастерам создать эту фигурку. Поэтому фотограф Кристофер Пейн решил задокументировать весь процесс, начиная от создания форм и заканчивая шлифовкой и установкой "Оскара" на специальную подставку.

Немного истории

Первый "Оскар" был разработан арт-директором MGM Седриком Гиббонсом и создан художником из Лос-Анджелеса Джорджем Стэнли в 1928 году. На нем, как и сегодня, был изображен рыцарь, держащий меч крестоносца, стоя на киноленте. Пять спиц на киноленте символизируют пять первоначальных ветвей Академии: актеров, режиссеров, продюсеров, технических специалистов и писателей.

Статуэтка изготовлена из позолоченной бронзы. Но когда во время Великой Отечественной войны возник дефицит металла, награду изготавливали из крашеного гипса (который победители могли обменять после войны). А начиная с 1982 года основа награды была заменена на британский металл, сплав на основе олова.

В 2016 году трофей снова изменился.

"Мы были заняты созданием новой версии скульптуры, которая имела бы атрибуты как оригинального, так и более современного изображения", — сказал Джейк Джойс, генеральный директор мастерской UAP в Рок-Таверне, Нью-Йорк, которая сейчас производит статуэтки.

По словам Джойс, UAP попросили вернуть статуэтке ее первоначальное великолепие и отдать дань уважения ее истории.

"Академия предоставила нам оригинальную статуэтку 1928 года и более современную версию. Мы отсканировали обе фигурки в 3D, а затем наши цифровые художники работали с Академией, чтобы подчеркнуть желаемые атрибуты обеих статуэток", – рассказал он.

Современный "Оскар" имеет высоту 34,3 см и весит 3,85 кг. Он максимально близок к оригинальному творению Стэнли и отлит из позолоченной бронзы.

Путь с завода в Голливуд

Несколько месяцев фотограф CNN Кристофер Пейн, который специализируется на промышленной фотографии, детально фиксировал процесс создания "Оскаров" на литейном заводе UAP в Рок-Таверне, расположенном в паре часов езды от Нью-Йорка. Здесь производится 60 статуэток в год, а процесс их изготовления занимает шесть месяцев. UAP также гравирует бронзовые ленты с именем каждого победителя. Но поскольку компания не знает победителей заранее, ей приходится гравировать бейджи с именами для каждого отдельного номинанта.

Сначала работники создают восковые фигурки высокого разрешения на основе модели, напечатанной на 3D-принтере. Затем к ним прикрепляют систему литников и погружают в чан с кварцевым песком, чтобы создать керамическую оболочку вокруг воска. Кремнезем — популярный ингредиент в керамике, поскольку он помогает ей сохранять форму.

Затем восковые фигуры с прикрепленной к ним системой литников погружают в чан с кварцевым песком. Это создает керамическую оболочку вокруг воска. Кремнезем — популярный ингредиент в керамике, поскольку он помогает ей сохранять форму.

Когда эта оболочка готова, она имеет толщину около 0,95 см и отлично передает детали воска.

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Далее все помещается в печь, где воск выплавляется, а после остается полый сосуд — с идеальным негативным отпечатком статуэтки. Затем кремниевую бронзу плавят в тигле и заливают туда, где раньше был воск. Это традиционный метод литья по выплавляемым моделям.

Затем с фигурку "вызволяют", проверяют на наличие дефектов и отправляют для отделки. Эта фаза включает в себя тонкую ручную работу и полировку. Все должно быть точным, потому что любые недостатки обнаружатся позже, на этапе золочения. Мастера часами сидят за столом и ювелирно шлифуют поверхность. В процессе этого статуэтка существенно уменьшается в размерах.

В процессе шлифовки статуэтка сильно уменьшается

Следующий этап – подготовка к монтажу "Оскара", чтобы его можно было прикрепить к основанию. На каждую статуэтку наклеиваются различные штампы, связанные с Академией, включая серийный номер, а затем она отправляется в Бруклин (штат Нью-Йорк), где компания Epner Technology занимается позолотой.

На этом этапе каждая статуэтка покрывается сначала медью, затем никелем, а затем – 24-каратным золотом. Перед нанесением покрытия бронзовую статуэтку шлифуют и полируют. На основании каждой статуэтки имеется полоса, на которой написано, что "Оскар" не может быть продан или передан без предварительного предложения Академии. Эта цена составляет 1 доллар.

К каждой статуэтке прикрепляется лента с надписью о запрете на ее продажу Фото: CNN

Обычно статуэток изготовляют больше, чем указано номинантов, на случай ничьей в определенной категории. Оставшиеся "Оскары" отправляют в хранилище Академии до следующего года.

После вручения премии за кулисами к статуэтке прикрепляется имя победителя.

Обычно количество "Оскаров" больше, чем номинантов, на случай форс-мажора Фото: CNN

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