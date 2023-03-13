"Оскар" 2023. Почему провалился легендарный Спилберг, а победили бунтари и танцы в Киеве

Триумфаторами "Оскара" стали фильм "Все везде и сразу", мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" и саундтрек индийского блокбастера "RRR", который частично снимали в Киеве.

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В этом году Фокус может себя поздравить: все оценки и прогнозы, которые мы сделали в течение года относительно "Оскара" совпали и осуществились. У мировой прессы было два несомненных фаворита – семейная мелодрама "Фабельманы" Стивена Спилберга (7 номинаций) и черная трагикомедия "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха (9 номинаций). Мы указывали на серьезные недостатки фильмов – и обе ленты провалились на "Оскаре".

Фантастический комедийный боевик о взбунтовавшейся владелице прачечной "Все везде и сразу", получивший 11 номинаций, воспринимался скорее как казус, но стал триумфатором: 7 статуэток, включая "Оскар" за "Лучший фильм года". Две ленты, которые получили у нас высокие оценки – немецкая "На Западном фронте без перемен" и американский мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" победили в своих категориях. У обоих – антивоенная, антидиктаторская направленность.

"Оскар" за саундтрек отхватил индийский блокбастер о революции "RRR", ключевая танцевальная сцена которого снималась в Киеве возле Мариинского дворца в 2021 году. Теперь подробнее.

Фокус в этом году плотно занимался фильмами, которые потом стали номинантами на "Оскар". В этом тексте мы кратко воспроизведем наши аргументы со ссылками на подробные разборы лент (практически все картины мы анализировали, кроме "Кита", который только упоминали, рассказывая о Венецианском фестивале).

Наши оценки этих фильмов совпали, в основном, с мнением Киноакадемии, но разошлись с оценками "Золотого глобуса" и зачастую – западной прессы. Прочему? Потому что последние уделяли большое внимание статусности режиссеров и, соответственно, их творений.

Например, "Фабельманы" Стивена Спилберга мировая пресса называла главным претендентом на "Оскар". И лента действительно получила "Золотой глобус" в этой категории, а Спилберг взял награду как "Лучший режиссер". Однако его семейная хроника была интересна в первую очередь откровенностью мастера, который не побоялся вывалить все скелеты из фамильных шкафов. Но лента камерная и гораздо слабее по эмоциональному воздействию, чем картины Спилберга, где обыгрывается какая-нибудь катастрофа, с последствиями которой надо справиться — вроде "Челюстей", "Войны миров" или "Списка Шиндлера".

Трейлер фильма Стивена Спилберга "Фабельманы"

Что касается "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, то не смотря на высокую оценку ленты западной критикой и того, что лента победила в "Золотом глобусе" в категории "Лучшая комедия или мюзикл" (хотя смешного там мало) – в картине большие проколы с мотивацией и радикальными поступками двух главных героев. В нашем материале о фильме мы показали, что Мартин Макдонах несколько механистически перенес качества киллеров или членов преступных, радикальных группировок – на музыканта и пастуха. Когда он переносил качества обывателей на профессиональных убийц в фильме "Залечь на дно в Брюгге" – это смотрелось свежо, а, когда сделал наоборот – получилось нелепо.

Критерии "Оскара": основные победители

Зато "Оскар" оценил оригинальность и актуальность режиссеров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, авторов фильма "Все везде и сразу" (семь "Оскаров", включая приз за лучший фильм года). "Все везде и сразу" — это фильм о владелице небольшой прачечной, американки китайского происхождения, которая устала от повседневной рутины и, попав в мультивселенную, стала супергероиней, которая спасает мир, заодно разгребая завалы, накопившиеся у нее в личной жизни.

Трейлер фильма "Все везде и сразу"

Актуальность и новаторство есть и в немецкой антивоенной картине по роману Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера (четыре "Оскара", включая приз за "Лучший иностранный фильм"). Бергер совершенно беспощаден к своим соотечественникам — он их изображает во Франции во время Первой мировой войны как жалких оккупантов, крадущих от голода гусей и бесславно гибнущих в грязи. Фильм не вызывает к ним никакого сочувствия и особенно актуален сегодня, в свете российско-украинской войны.

В "Пиноккио Гильермо дель Торо" плюс ко всем вышеперечисленным качествам – еще и статус классика самого Гильермо. Этот антидиктаторский мультфильм, где деревянный мальчик громит смертельно опасный абсурд фашистской Италии, сейчас весьма кстати. К тому же мастер в него включил все лучшее, что было в его фантасмагорических шедеврах. На сегодня "Пиноккио" выглядит итоговым и лучшим творением Гильермо дель Торо.

Крохи достались блокбастерам

Популярные блокбастеры тоже были отмечены, чтобы не обидеть. "Оскар" за звук достался фильму об асе-истребителе "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, а за спецэффекты — картине Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Оба – продолжения, спустя кучу лет после первого фильма.

Зато почему-то вообще не включили в список новаторский блокбастер "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", в котором структура и сюжет очень напоминают главного триумфатора — "Все везде и сразу". Только навыворот: в последнем обывательница посредством мультивселенной становится супергероиней, а в "Докторе" супергерои хотят обрести обывательское, но такое простое и нужное всем — личное счастье.

Почему "Доктор Стрэндж" вообще не попал в номинации? Возможно, потому, что киноакадемики пока что предубежденно относятся к фильмам по комиксам. Хотя "Доктор Стрэндж" 2022 – это прорыв.

Что касается индийского блокбастера "RRR", то его создатели взяли приз за саундтрек. Любопытно, что ключевая сцена фильма, снималась возле Мариинского дворца в Киеве. Там индусы впервые побеждают британцев – в танце.

Тот самый знаменитый танец в фильме "RRR" с песней-победительницей "Оскара"

Схватка документалок

"Лучшим документальным фильмом" стала лента "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра. Говорят, что снятая в Украине картина "Дом из осколков" о детях Донбасса, которую сделал знаменитый датский документалист Саймон Леренг Уилмонт – тоже хороша, и выбор был непростым.

Упомянем и "Оскар", доставшийся актеру Брендану Фрейзеру за роль в драме Даррена Аронофски "Кит". Сам фильм вызвал полярные оценки критиков (он сейчас вышел в украинский прокат – и можем его еще оценить), но игру Фрейзера большинство оценивало позитивно. Эта статуэтка даст звезде "Мумии" возможность вернуться в большое кино после длительного простоя. Мимо "пролетели" актеры Остин Батлер ("Элвис") и Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), тем не менее, отмеченные "Золотыми глобусами". В этом году между "Глобусом" и "Оскаром" образовалась пропасть.

Оскар-2023 получили следующие проекты (полный список):

Лучший фильм — "Все везде и сразу";

Лучший актер — Брендан Фрейзер ("Кит");

Лучшая актриса — Мишель Йео ("Все везде и сразу");

Лучшая мужская роль второго плана — Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу");

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу");

Лучший режиссер — Дэни Кван и Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу");

Лучший международный художественный фильм – Германия, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера;

Лучший игровой короткометражный фильм — "Ирландское прощание";

Лучший документальный фильм — "Навальный";

Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов";

Лучший полнометражный мультфильм— "Пиноккио Гильермо дель Торо";

Лучший короткометражный мультфильм — "Мальчик, крот, лиса и лошадь";

Лучшая работа художника-постановщика – "На Западном фронте без перемен";

Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";

Лучший оригинальный сценарий — "Все везде и сразу";

Лучший адаптированный сценарий — "Женщины говорят";

Лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";

Лучшая музыка (оригинальная партитура) — "На Западном фронте без перемен";

Лучшая музыка (оригинальная песня) — Naatu Naatu / RRR

Лучший монтаж фильма — "Все везде и сразу";

Лучшая операторская работа — "На Западном фронте без перемен";

Лучший грим — "Кит";

Лучший дизайн костюма — "Черная пантера: Ваканда навсегда".

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