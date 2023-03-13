"Оскар" 2023. Чому провалився легендарний Спілберг, а перемогли бунтарі й танці в Києві

Тріумфаторами "Оскара" стали фільм "Все завжди і водночас", мультфільм "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" та саундтрек індійського блокбастера "RRR", який частково знімали в Києві.

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Цього року Фокус може привітати себе: всі оцінки та прогнози, які ми зробили протягом року щодо "Оскара", збіглися та здійснилися. У світової преси було два беззаперечні фаворити — сімейна мелодрама "Фабельмани" Стівена Спілберга (7 номінацій) і чорна трагікомедія "Банші Інішерина" Мартіна Мак-Донаха (9 номінацій). Ми вказували на серйозні недоліки фільмів — і обидві стрічки провалилися на "Оскарі".

Фантастичний комедійний бойовик про збунтовану власницю пральні "Все завжди і водночас", який отримав 11 номінацій, сприймався швидше як казус, але став тріумфатором: 7 статуеток, включаючи "Оскар" за "Найкращий фільм року". Дві стрічки, які отримали високі оцінки — німецька "На Західному фронті без змін" і американський мультфільм "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" перемогли у своїх категоріях. В обох — антивоєнна, антидиктаторська спрямованість.

"Оскар" за саундтрек відхопив індійський блокбастер про революцію "RRR", ключову танцювальну сцену якого знімали в Києві біля Маріїнського палацу у 2021 році. Тепер докладніше.

Цьогоріч Фокус ґрунтовно займався фільмами, які потім стали номінантами на "Оскар". У цьому тексті ми коротко відтворимо наші аргументи з посиланнями на докладні розбори стрічок (майже всі з них ми аналізували, окрім "Кита", який тільки згадували, розповідаючи про Венеційський фестиваль).

Наші оцінки цих фільмів збіглися здебільшого з думкою Кіноакадемії, але розійшлися з оцінками "Золотого глобуса" та найчастіше — західної преси. Чому? Тому що останні приділяли велику увагу статусності режисерів і, відповідно, їхнім витворам.

Наприклад, "Фабельмани" Стівена Спілберга світова преса називала головним претендентом на "Оскар". І стрічка справді здобула "Золотий глобус" у цій категорії, а Спілберг взяв нагороду як "Найращий режисер". Однак його сімейна хроніка була цікава насамперед відвертістю майстра, який не побоявся вивалити всі скелети з фамільних шаф. Але стрічка камерна та набагато слабша за емоційним впливом, ніж стрічки Спілберга, де обігрується якась катастрофа, з наслідками якої треба впоратися, — на кшталт "Щелеп", "Війни світів" або "Списку Шиндлера".

Трейлер фільму Стівена Спілберга "Фабельмани"

Що стосується "Банші Інішерина" Мартіна Мак-Донаха, то попри високу оцінку стрічки західною критикою і те, що стрічка перемогла в "Золотому глобусі" в категорії "Найкраща комедія чи мюзикл" (хоча смішного там мало), у стрічки великі проколи з мотивацією та радикальними вчинками двох головних героїв. У нашому матеріалі про фільм ми показали, що Мартін Мак-Донах дещо механістично переніс якості кілерів чи членів злочинних, радикальних угруповань на музиканта й пастуха. Коли він переносив якості обивателів на професійних убивць у фільмі "Залягти на дно в Брюґґе" — це здавалося свіжим, а коли зробив навпаки — вийшло безглуздо.

Критерії "Оскара": основні переможці

Натомість "Оскар" оцінив оригінальність і актуальність режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта й Дена Квана, авторів фільму "Все завжди і водночас" (сім "Оскарів", включаючи приз за найкращий фільм року). "Все завжди і водночас" — це фільм про власницю невеликої пральні, американки китайського походження, яка втомилася від повсякденної рутини та, потрапивши в мультивсесвіт, стала супергероїнею, яка рятує світ, заодно розгрібаючи завали, що накопичилися в її особистому житті.

Трейлер фільму "Все завжди і водночас"

Актуальність і новаторство є й у німецькій антивоєнній стрічці за романом Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" режисера Едварда Бергера (чотири "Оскари", включаючи приз за "Найкращий іноземний фільм"). Бергер абсолютно нещадний до своїх співвітчизників — він їх зображує у Франції під час Першої світової війни як жалюгідних окупантів, які грабують від голоду гусей і безславно гинуть у бруді. Фільм не викликає до них жодного співчуття й особливо актуальний сьогодні, у світлі російсько-української війни.

У "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" плюс до всіх вищезгаданих якостей ще й статус класика самого Ґільєрмо. Цей антидиктаторський мультфільм, де дерев'яний хлопчик громить смертельно небезпечний абсурд фашистської Італії, зараз дуже доречний. До того ж майстер у нього включив усе найкраще, що було в його фантасмагоричних шедеврах. На сьогодні "Піноккіо" здаться підсумковим і найкращим витвором Ґільєрмо дель Торо.

Крихти дісталися блокбастерам

Популярні блокбастери також були відзначені, щоб не скривдити їх. "Оскар" за звук дістався фільму про аса-винищувача "Топ Ган: Меверік" із Томом Крузом, а за спецефекти — стрічці Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води". Обидва — продовження через купу років після першого фільму.

Зате чомусь узагалі не включили до списку новаторський блокбастер "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля", де структура й сюжет дуже нагадують головного тріумфатора — "Все завжди і водночас". Тільки навиворіт: в останньому обивателька за допомогою мультивсесвіту стає супергероїнею, а в "Докторі" супергерої хочуть знайти обивательське, але таке просте й потрібне всім особисте щастя.

Чому "Доктор Стрендж" узагалі не потрапив до номінації? Можливо, тому, що кіноакадеміки поки що упереджено ставляться до фільмів за коміксами. Хоча "Доктор Стрендж" 2022 року — це прорив.

Що ж до індійського блокбастера "RRR", його творці взяли приз за саундтрек. Цікаво, що ключову сцену фільму знімали біля Маріїнського палацу в Києві. Там індуси вперше перемагають британців — у танці.

Той самий найзнаменитіший танець у фільмі "RRR" із піснею-переможницею "Оскара"

Сутичка документалок

"Найкращим документальним фільмом" стала стрічка "Навальний" канадського режисера Деніела Роера. Кажуть, що знятий в Україні фільм "Будинок зі скалок" про дітей Донбасу, яку зробив знаменитий данський документаліст Саймон Леренг Вілмонт, — теж гарний, і вибір був непростим.

Згадаємо і "Оскар", який дістався актору Брендану Фрейзеру за роль у драмі Даррена Аронофскі "Кит". Сам фільм викликав полярні оцінки критиків (він зараз вийшов в український прокат — і можемо ще оцінити його), але гру Фрейзера більшість оцінювала позитивно. Ця статуетка дасть зірці "Мумії" можливість повернутися у велике кіно після тривалого простою. Повз "пролетіли" актори Остін Батлер ("Елвіс") і Колін Фаррелл ("Банші Інішерина"), проте вони відзначені "Золотими глобусами". Цього року між "Глобусом" і "Оскаром" утворилася прірва.

"Оскар-2023" отримали такі проєкти (повний перелік):

Найкращий фільм — "Все завжди і водночас";

Найкращий актор — Брендан Фрейзер ("Кит");

Найкраща акторка — Мішель Єо ("Все завжди і водночас");

Найкраща чоловіча роль другого плану — Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас");

Найкраща акторка другого плану — Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас");

Найкращий режисер — Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас");

Найкращий міжнародний художній фільм — Німеччина, "На Західному фронті без змін" Едварда Бергера;

Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Ірландське прощання";

Найкращий документальний фільм — "Навальний";

Найкращий документальний короткометражний фільм — "Заклиначі слонів";

Найкращий повнометражний мультфільм — "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо";

Кращий короткометражний мультфільм — "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь";

Найкраща робота художника-постановника — "На Західному фронті без змін";

Найкращі візуальні ефекти — "Аватар: Шлях води";

Найкращий оригінальний сценарій — "Все завжди і водночас";

Найкращий адаптований сценарій — "Жінки говорять";

Найкращий звук — "Топ Ган: Меверік";

Найкраща музика (оригінальна партитура) — "На Західному фронті без змін";

Найкраща музика (оригінальна пісня) — Naatu Naatu/RRR

Найкращий монтаж фільму — "Все завжди і водночас";

Найкраща операторська робота — "На Західному фронті без змін";

Найкращий грим — "Кит";

Найкращий дизайн костюма — "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

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