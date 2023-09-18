Умер Билли Миллер, звезда сериалов "Форс-мажоры" и "Касл"

Билли Миллер, обладатель премии "Эмми", долгое время страдал от маниакальной депрессии и скончался за два дня до своего 44-летия.

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В США умер известный актер сериалов Билли Миллер, звезда сериалов "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Главный госпиталь" и "Молодые и дерзкие". Также Билли снимался в сериале "Форс-Мажоры", который когда-то сделал звездой Меган Маркл. Он умер за два дня до своего 44-летия. Об этом пишет Variety.

Билли Миллер, актер, удостоенный премии "Эмми" за сериалы "Молодые и дерзкие" и "Главный госпиталь", скончался в пятницу в Остине, штат Техас. Ему было 43 года.

Менеджер Миллера подтвердил эту новость в своем заявлении в воскресенье, в день 44-летия актера.

Актер Билли Миллер Фото: Getty Images

"На момент смерти актер боролся с маниакальной депрессией", — говорится в заявлении.

Миллер родился 17 сентября 1979 года и вырос в Гранд-Прейри, штат Техас. На протяжении всего своего детства он боролся с тарзальной коалицией, редким заболеванием, поражающим хрящи его лодыжек.

Его прорыв в индустрию развлечений произошел, когда он начал работать моделью, а с 2007 года стал играть Ричи Новака в мыльной опере "Все мои дети". Затем Миллер перешел в шоу "Молодые и дерзкие", играя персонажа Билли Эбботта в более чем 700 эпизодах.

Роль Миллера в фильме "Молодые и дерзкие" принесла ему три премии "Эмми".

Актриса Эйлин Дэвидсон, снявшаяся вместе с Миллером в шоу "Молодые и дерзкие", отдала дань уважения своему коллеге в соцсетях, написав: "Его заразительное обаяние и теплота оставили неизгладимые впечатления на всех нас, кому посчастливилось встретить его".

Билли Миллер и Эйлин Дэвидсон

Напомним, ранее стало известно, что в РФ умер 61-летний советский и российский актер театра и кино, режиссер и театральный педагог Вячеслав Гришечкин. Гришечкин дебютировал в кино в 1990-м году, сыграв в мюзикле "Биндюжник и Король", а всего на его счету роли в 167 фильмах.

Звездой он стал, сыграв в популярном сериале "Солдаты". Гришечкину был 61 год, после смерти жены он злоупотреблял алкоголем.