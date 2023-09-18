Как придать объем тонким и редким волосам: топ-5 причесок

Тонкие или редкие волосы – не проблема, поскольку придать им объем можно, воспользовавшись проверенными советами стилистов.

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Густые и здоровые волосы – мечта каждой девушки, однако не всем повезло иметь шевелюру, как у Синди Кроуфорд или у Хайди Клум. Редкие волосы для многих представляют собой повод для грусти Однако стилисты уверяют, что это – не приговор. Можно подобрать прически, которые добавят волосам объема. Ресурсы In Style и Shefinds после консультаций с парикмахерами и стилистами представили несколько вариантов, которые помогут скрыть проблему и повысить самооценку.

Боковая челка

Чтобы скрыть истончение линии волос, выберите челку, зачесанную набок, рекомендует Жером Лорде, содиректор Pierre Michel Salon:

"Если у вас челка, соберите волосы в свободный низкий хвост и закрепите на затылке. Затем высушите челку большой круглой щеткой для объема и зачешите ее на обе стороны. Если у вас нет челки, оставьте небольшую прядь слева и справа после того, как вы сделаете хвост, оттяните эти пряди назад и закрепите за ушами".

Асимметричный боб

Текстурированная асимметричная челка или боб — "потрясающий выбор" для зрелых красавиц. Этот стиль настолько моден, что идеально подходит для того, чтобы наши дамы выглядели в расцвете сил, то есть "супер шик". Немного уменьшив длину волос мы добавляем подвижность и создаем юношескую привлекательность", – говорит Джина Ривера, знаменитый парикмахер и основатель Phenix Salon Suites

Что касается укладки, Ривера отмечает, что "текстурирование волос" дает возможность удалить некоторые поврежденные кончики и вес, что также придает волосам больше жизни. Кроме того, Джина рекомендует всегда консультироваться со своим стилистом по поводу графика ухода, но тем, кто пытается восстановить здоровье волос, обязательно нужно подстригать их каждые 4–6 недель.

Перевернутая боковая часть

Знаменитый парикмахер и глобальный посол Dyson по стилю Мэтт Коллинз считает, что лучше избегать центрального пробора тем, у кого редкие волосы на макушке. Чтобы получить глубокую боковую часть, он советует начать с распыления большого количества тоника для объема. Необходимо сушить волосы феном, подняв их, чтобы придать им объем.

"Вы можете укладывать волосы, пока они разделены пробором по центру. Затем, когда вы закончите, переверните волосы в сторону на расстоянии 3-6 см от центра", – говорит стилист. Это добавит прическе объем.

Блант боб (тупой боб)

В отличие от стандартного боба, этот отличается тем, что имеет срез не мягкий и плавный, а совершенно прямой и "тупой", сделанный как будто по одной линии. Пряди в такой стрижке как будто немного топорщатся. Прическа выглядит лаконичной и по-модному небрежной. Это придает укладке юный и задорный вид.

Мэтт Коллинз советует добавить в такую прическу текстуру, сделав естественные волны или добавив текстурирующий спрей. По его словам, чем короче пряди, тем большего объема удастся добиться при сушке феном. Лучше перед началом сушки нанести на корни волос хороший мусс. Это поможет придать прическе дополнительный объем.

Многослойный пикси с пробором по бокам

Еще одна классическая стрижка, которую можно наслаивать для большего объема, — это пикси, которую Джин Уилл, эксперт по волосам и соучредитель NiaWigs Inc., рекомендует носить пробором набок, как у Скарлетт Йоханссон. Стиль актрисы многослойный и с пробором по бокам, но в то же время резкий и драматичный, что является полной противоположностью плоским или тусклым волосам. Если вам нужен образ, который не будет выглядеть отягощенным или безжизненным, "это идеальный вариант", — предлагает Уилл.

Помимо того, что такая прическа добавляет объема волосам, она еще и способна омолодить женщину лет на 10.

Ранее Фокус писал о вариантах стрижки "боб", которая очень популярна осенью 2023.