Редкие кадры: Лилия Подкопаева показала младшую дочь в день ее 4-летия (фото, видео)

Титулованная гимнастка продемонстрировала, как выглядит безграничная любовь.

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45-летняя украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике и победительница Олимпиады Лилия Подкопаева на своей странице в Instagram поделилась трогательными фото и видео со своей младшей дочерью Эвелиной, которой 18 сентября исполняется четыре годика.

На фото и видео, сделанных гимнасткой, девочка позирует в стильных детских нарядах в разные времена года, в садике, со своими родителями. Отцом девочки является третий муж гимнастки, бизнесмен Игорь Дубинский, за которого она вышла замуж в 2018 году. Вместе со всеми тремя детьми Лилия с мужем живут в Атланте, штат Джорджия (США).

"Счастливы четыре года. Безусловная любовь", – подписала публикацию Подкопаева.

В комментариях пользователи поспешили отметить, насколько девочка похожа на свою знаменитую мать, и пожелали ей счастливой судьбы.

Кроме Эвелины, у Лилии есть двое старших детей, которые появились в браке спортсменки с украинским предпринимателем Тимофеем Нагорным. Они поженились в 2004 году, а в 2006-м усыновили восьмимесячного мальчика Вадима из донецкого детдома. В конце того же года у них родилась дочь Каролина, крестной которой стала Ани Лорак.

С Нагорным Подкопаева развелась в 2009-м, а спустя три года вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.

Третий муж Лилии – бывший киевлянин, который давно живет в Атланте. Дубинский сделал Подкопаевой предложение руки и сердца весной 2018 года, подарив кольцо с внушительным бриллиантом.

Лилия Подкопаева выиграла два золота для Украины на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году – в абсолютном первенстве и в вольных упражнениях. Один из элементов, с которым Подкопаева победила – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов – до сих пор не может повторить никто из спортсменов на официальных соревнованиях.

После российского вторжения Подкопаева всячески поддерживала Украину, а такжа пыталась максимально обратить внимание международной общественности на то, через что проходит ее родина.

Кроме того, она призывала МОК не допускать спортсменов из РФ к участию в международных соревнованиях.

Ранее Фокус писал, что Подкопаева в 2021 году выпустила специальное издание автобиографии, приуроченное к 30-летию Национального олимпийского комитета.