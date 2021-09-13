Подкопаева презентовала авторскую книгу к 30-летию НОК

Известная бывшая украинская спортсменка презентовала автобиографию.

Абсолютная олимпийская чемпионка 1996 года украинка Лилия Подкопаева выпустила фотокнигу в качестве подарка к 30-летию НОК Украины.

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Подкопаева выпустила специальное издание автобиографии, приуроченное к 30-летию Национального олимпийского комитета.

В книге спортсменка собрала комментарии всех призеров Олимпиады в Атланте, а также опубликовала фотографии из архивов спортсменов с выступлений с медалями. Команда, работавшая над книгой, потратила пять часов, чтобы качественно сфотографировать награды.

Пока книга не будет доступна в продаже – ее распространят среди участников Олимпиады-1996. Зато бывшая спортсменка анонсировала, что работает над автобиографией, которая будет готова к печати до конца года.

Подробнее о том, что происходило на 30-летии НОК Фокус рассказал в специальном репортаже "100 новых стадионов и заявка на Олимпиаду. Что пообещал Зеленский на 30-летие НОК".

Напомним, Лилия Подкопаева выиграла два золота для Украины на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году – в абсолютном первенстве и в вольных упражнениях. Один из элементов, с которым Подкопаева победила – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов – до сих пор не может повторить никто из спортсменов на официальных соревнованиях.

После Олимпиады Подкопаева должна была выступить на чемпионате мира, но сначала отказалась от участия из-за травм, а вскоре была и вовсе вынуждена завершить свою спортивную карьеру.