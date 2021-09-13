Подкопаєва презентувала авторську книгу до 30-річчя НОК

Відома колишня українська спортсменка презентувала автобіографію.

Абсолютна олімпійська чемпіонка 1996 року українка Лілія Подкопаєва випустила фотокнигу в ролі подарунка до 30-річчя НОК України.

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Подкопаєва випустила спеціальне видання автобіографії, приурочене до 30-річчя Національного олімпійського комітету.

У книзі спортсменка зібрала коментарі всіх призерів Олімпіади в Атланті, а також опублікувала фотографії з архівів спортсменів з виступів з медалями. Команда, яка працювала над книгою, витратила п'ять годин, аби якісно сфотографувати нагороди.

Поки книга не буде доступна в продажу — її поширять серед учасників Олімпіади-1996. Зате колишня спортсменка анонсувала, що працює над автобіографією, яка буде готова до друку до кінця року.

Детальніше про те, що відбувалося на 30-річчі НОК, Фокус розповів у спеціальному репортажі "100 нових стадіонів і заявка на Олімпіаду. Що пообіцяв Зеленський на 30-річчя НОК".

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва виграла два золота для України на Олімпійських іграх в Атланті в 1996 році — в абсолютній першості та у вільних вправах. Один з елементів, з яким Подкопаєва перемогла — подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів — досі не може повторити ніхто зі спортсменів на офіційних змаганнях.

Після Олімпіади Подкопаєва мала виступити на чемпіонаті світу, але спочатку відмовилася від участі через травми, а незабаром була і зовсім змушена завершити свою спортивну кар'єру.