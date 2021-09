100 нових стадіонів і заявка на Олімпіаду. Що пообіцяв Зеленський на 30-річчя НОК

З нагоди ювілею Національний олімпійський комітет України організував масштабний захід за участю перших осіб держави, президента МОК Томаса Баха і зірок української естради.

Теплий вересневий вечір, центр Києва і монументальний Палац "Україна". Складно порахувати, скільки легендарних людей бували в його стінах, від артистів до державних діячів світового рівня. 11 вересня в цій будівлі легенд було не менше — Національний олімпійський комітет святкував 30-річний ювілей. Усі ті, за кого ми вболівали на літніх і зимових Олімпійських іграх у різні роки, зібралися, щоб згадати минуле і помріяти про майбутнє.

11 вересня Національний олімпійський комітет відсвяткував 30-річний ювілей

На захід запросили главу МОК Томаса Баха, який перед цим провів робочу зустріч із Володимиром Зеленським та Сергієм Бубкою. На ній, згідно із заявою на сайті Офісу президента, серед іншого обговорювали можливість проведення Олімпійських ігор в Україні. Велике бажання президента України організувати наймасштабніший спортивний івент відчувалося і під час його промови в Палаці "Україна".

Церемонія стартувала дещо пізніше, ніж планувалося. Очевидно, організатори чекали головних гостей. І ось, у заповнений зал "Палацу Україна" одночасно увійшли Володимир та Олена Зеленські, Томас Бах і Сергій Бубка. Шоу почалося.

Олімпіада в Україні: "Ми точно спробуємо!"

Церемонія "Герої спортивного року", приурочена до 30-річчя НОК України, розпочалася з виступу Володимира Зеленського. У своїй промові він згадав багатьох олімпійських призерів не тільки періоду незалежності, а й радянської епохи. "Кожен із вас — чемпіон", — зазначив президент.

Не обійшлося і без спогадів про попередні виступи Володимира Зеленського на сцені Палацу "Україна". Переживав, щоб випадково за звичкою не почати свій спіч фразою "Ласкаво просимо у "Вечірній Квартал", пожартував президент. А перше, що сказав Зеленський, піднявшись на сцену, була фраза: "Я не надовго". Виступав президент України майже 20 хвилин.

Церемонія "Герої спортивного року", приурочена до 30-річчя НОК України, розпочалася з виступу Володимира Зеленського

Але Зеленський не тільки жартував. Він зазначив, що "українські спортсмени повинні почуватися як на п'єдесталі завжди, а не три хвилини раз на чотири роки". І розповів про програму "Здорова Україна", а також про відновлення спортивної інфраструктури в країні. Президент пообіцяв, що в межах цієї ініціативи реконструюють і спорудять 18 спортивних інтернатів для дітей-сиріт, 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкільні стадіони з басейнами.

Згідно з програмою "Здорова Україна" обіцяють побудувати:

2 000 «активних» парків;

10 000 спортивних майданчиків;

19 льодових арен;

100 стадіонів;

25 "спортивних магнітів" — багатофункціональних комплексів у кожному регіоні країни, які здатні приймати змагання світового рівня.

На цьому амбіції президента не закінчуються: червоною лінією протягом не тільки його виступу, а й усього вечора, проходила теза про бажання України провести Олімпійські ігри.

"Швидше, вище, сильніше — разом. Ми віримо, що разом ми дійсно досягнемо своєї мрії. Мрія, велика мрія, впевнений, є у кожного з дитинства. І ця мрія — Олімпіада в Україні. Я дуже в це вірю і дуже цього хочу. Упевнений, що наша держава заслуговує стати господинею Олімпійських ігор", — сказав президент. А потім додав:

Олімпіада в Україні — непросте, важке завдання. Але в такі моменти я завжди згадую слова важкоатлетів: йти і спробувати щось підняти — завжди нелегко. Легко — не спробувати і піти. ...Що стосується Олімпійських ігор, ми спробуємо. Ми точно спробуємо.

Володимир Зеленський нагадав також, що одним із засновників Міжнародного олімпійського комітету, завдяки якому в ХХ столітті відродилися олімпіади, був уродженець Полтавської області Олексій Бутовський. Тож олімпійське "коріння" Україна має дуже міцне.

Запросивши на сцену Томаса Баха, президент України вручив йому орден імені Ярослава Мудрого 4-го ступеня. Можливо, боротьба за отримання права на проведення Олімпійських ігор уже почалася, і цей жест — перший крок на шляху до здійснення мрії президента. До речі, на церемонію Зеленський і Бах приїхали з відкриття "Урбан парку" (спортивний парк на ВДНГ у Києві. — Ред.), про що у своїх промовах згадали обидва.

Сергій Бубка вручає нагороду голові МОК Томасу Баху

Після Зеленського з промовою виступив Томас Бах, який привітав НОК з ювілеєм і також наголосив на досягненнях українських спортсменів і перспективи нашої країни в олімпійських видах спорту. Після на сцену вийшов Сергій Бубка і довго дякував усім за допомогу. За словами президента НОК, у 2014 році, коли в країні почалася "складна, важка ситуація", Міжнародний олімпійський комітет виділив Україні допомогу в розмірі 1 млн доларів, щоб наші спортсмени могли брати участь у кваліфікаційних змаганнях і здобувати ліцензію на Олімпійські ігри. Також він зазначив, що Володимир Зеленський презентував Томасу Баху стратегію розвитку українського спорту до 2040 року і зазначив, що Зеленський — "найбільш спортивний президент в історії України".

"Президент Зеленський не зустрівся з олімпійцями після Ігор у Токіо до того моменту, поки не зібрав невелике коло людей, які відповідають за спорт у країні та не сказав: "Що будемо робити? Яка у нас стратегія? Що потрібно зробити, щоб у Парижі в нас було більше медалей? Що потрібно побудувати?", — розповів Сергій Бубка.

Історичні ролики і герої Олімпійських ігор

Ведучими церемонії були шоумен Дмитро Хоркін і призерка Олімпіади в Сіднеї, віце-президентка Федерації легкої атлетики України і телеведуча Олена Говорова.

30-річчя НОК України — гості свята

Національний комітет України

На великих екранах демонстрували ролик про один олімпійський цикл (зимові та літні ігри), після чого на сцену запрошували героїв тих Олімпійських ігор і ведучі просили розповісти їх про історії своїх медалей. Так, на сцену виходили біатлоністки Олена Петрова, Юлія Джіма й Олена Білосюк-Підгрушна, стрілок Микола Мільчев, веслувальники Юрій Чебан та Людмила Лузан, гімнастки Лілія Подкопаєва, Катерина Серебрянська та Ганна Різатдінова, фехтувальниця Ольга Харлан, дзюдоїстка Дарина Білодід, борець Жан Беленюк, фристайлер Олександр Абраменко, а також володарки єдиної медалі України в командних видах спорту — жіноча збірна з гандболу, яка виграла бронзові медалі в Афінах. І в усіх — своя історія шляху до медалі.

Катерина Серебрянська, Лілія Подкопаєва та Олена Говорова

Наприклад, Олена Петрова, яка виграла срібну медаль у Нагано в 1998 році, згадала, як спізнювалася на початок гонки. Прибувши за лічені секунди до старту, вона без розбору взяла лижне спорядження у тренера і вирушила на старт. Уже після фінішу до неї під'їхала партнерка по команді Олена Зубрилова, привітала з медаллю і сказала: "Може, хоч зараз поміняємося лижними палицями назад?" З'ясувалося, що Петрова скористалася палицями Зубрилової... які на 2 сантиметри коротші, ніж спорядження, яким користується вона. Тим не менш, це не завадило українці виграти медаль на зимовій Олімпіаді.

Українські гандболістки розповіли про те, як головний тренер Леонід Ратнер змушував їх виконувати фізичні вправи прямо в олімпійському селищі, перед будинками, де жили спортсмени. Микола Мільчев згадав, як у Сіднеї в українських спортсменів конфіскували 12 кілограмів сала і краківську ковбасу, але забрати всі запаси прикордонникам так і не вдалося. Словом, смішних і теплих історій вистачало, але стимули до перемоги бувають різними. Олена Білосюк-Підгрушна, розповідаючи про історичну золоту медаль українських біатлоністок у Сочі в 2014 році, згадала, що на останньому колі в неї не було сил доїхати до фінішу. Але думка про те, що "в цю хвилину на Майдані в Києві гинуть люди заради свободи нашої країни" змусила Олену вичавити із себе максимум і фінішувати на першому місці.

Ганна Різатдінова, Юлія Джіма й Олена Білосюк-Підгрушна

На ювілей НОК прийшли селебрітіс та зірки естради

Подія такого масштабу як святкування 30-річчя НОК не могла обійтися без спортивних знаменитостей. У залі були помічені президент УАФ Андрій Павелко, легенда київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський, легенда "Дніпра" і віце-президент УАФ Олег Протасов, експрезидент головного футбольного органу України Григорій Суркіс, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков, президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, олімпійський чемпіон Ріо 2016 Олег Верняєв, срібна призерка Олімпіади-2020 каратистка Анжеліка Терлюга, її колега по збірній і бронзовий призер Токіо Станіслав Горуна.

30-річчя НОК України — концерт у Палаці "Україна"

Національний олімпійський комітет України

Спеціальний трек про історію України на Олімпійських іграх презентувала група "Танок на Майдані Конго", з імпровізаційним номером виступив актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, а в атмосферу любові й затишку занурила зал Аліна Паш. Крім цього, глядачі побачили низку танцювальних номерів. Завершувався концерт виступами Тіни Кароль та Джамали, яка виконала легендарний хіт групи Queen — We Are The Champions.

Джамала виконала хіт групи Queen — We Are the Champions

Тіна Кароль виконує пісню "Україна — це ти"

Телевізійну версію концерту можна буде побачити на телеканалі "Україна" 12 вересня о 22:30.

У цілому вийшло яскраве шоу з основним посилом: спорт в Україні — один із головних складників щасливої країни. Цей висновок напрошується не тільки зі слів Зеленського про внесення спорту до національної стратегії. Адже саме успіхами спортсменів ми завжди пишаємося і радіємо їм. Засмучуємося і переживаємо, якщо вони програють. Саме вони змушують піднімати український прапор вище за інших і вмикати гімн України на найбільших спортивних аренах світу. І завдяки їхнім виступам ми всі на час забуваємо про суперечки і розбіжності. Спорт об'єднує.

Подарунок до 30-річчя НОК — фотокнига Золотої Лілії Подкопаєвої

На другому поверсі Палацу "Україна" можна було побачити красиву книгу на невеликому, але ефектному стенді. Це — спеціальне видання під авторством абсолютної олімпійської чемпіонки 1996 року Лілії Подкопаєвої. Лілія працювала над автобіографією, а в процесі написання вирішила зробити подарунок Національному олімпійському комітету та зібрала ексклюзивні коментарі всіх призерів Олімпіади в Атланті, доповнивши унікальними фотографіями виступів спортсменів і їхніх медалей.

На те, щоб якісно сфотографувати нагороди, команді, яка працювала над книгою, довелося витратити п'ять годин. До масового читача книга поки не потрапить: її поширять серед героїв Олімпіади-1996. А ось автобіографія Лілії Подкопаєвої буде готова до кінця року.