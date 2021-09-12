100 новых стадионов и заявка на Олимпиаду. Что пообещал Зеленский на 30-летие НОК
По случаю юбилея Национальный олимпийский комитет Украины организовал масштабное мероприятие с участием первых лиц государства, президента МОК Томаса Баха и звезд украинской эстрады.
Теплый сентябрьский вечер, центр Киева и монументальный Дворец "Украина". Сложно сосчитать, сколько легендарных людей бывали в его стенах, от артистов до государственных деятелей мирового уровня. 11 сентября в этом здании легенд было не меньше — Национальный олимпийский комитет праздновал 30-летний юбилей. Все те, за кого мы болели на летних и зимних Олимпийских играх в разные годы, собрались, чтобы вспомнить прошлое и помечтать о будущем.
На мероприятие пригласили главу МОК Томаса Баха, который перед этим провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским и Сергеем Бубкой. На ней, согласно заявлению на сайте Офиса президента, в числе прочего обсуждали возможность проведения Олимпийских игр в Украине. Большое желание президента Украины организовать самый масштабный спортивный ивент чувствовалось и во время его речи во Дворце "Украина".
Церемония стартовала несколько позже, чем планировалось. Очевидно, организаторы ждали главных гостей. И вот, в заполненный зал "Дворца Украина" одновременно вошли Владимир и Елена Зеленские, Томас Бах и Сергей Бубка. Шоу началось.
Олимпиада в Украине: "Мы точно попробуем!"
Церемония "Герои спортивного года", приуроченная к 30-летию НОК Украины, началась с выступления Владимира Зеленского. В своей речи он вспомнил многих олимпийских призеров не только периода независимости, но и советской эпохи. "Каждый из вас — чемпион", — отметил президент.
Не обошлось и без воспоминаний о предыдущих выступлениях Владимира Зеленского на сцене Дворца "Украина". Переживал, чтобы случайно по привычке не начать свой спич фразой "Добро пожаловать в "Вечерний Квартал", пошутил президент. А первое, что сказал Зеленский, поднявшись на сцену, была фраза: "Я не надолго". Выступал президент Украины почти 20 минут.
Но Зеленский не только шутил. Он отметил, что "украинские спортсмены должны ощущать себя как на пьедестале всегда, а не три минуты раз в четыре года". И рассказал о программе "Здоровая Украина", а также о восстановлении спортивной инфраструктуры в стране. Президент пообещал, что в рамках этой инициативы реконструируют и соорудят 18 спортивных интернатов для детей-сирот, 100 детско-юношеских спортивных школ и школьные стадионы с бассейнами.
Согласно программе "Здоровая Украина" обещают построить:
- 2 000 "активных" парков;
- 10 000 спортивных площадок;
- 19 ледовых арен;
- 100 стадионов;
- 25 "спортивных магнитов" — многофункциональных комплексов в каждом регионе страны, которые способны принимать соревнования мирового уровня.
На этом амбиции президента не заканчиваются: красной линией в течение не только его выступления, но и всего вечера, проходил тезис о желании Украины провести Олимпийские игры.
"Быстрее, выше, сильнее — вместе. Мы верим, что вместе мы действительно достигнем своей мечты. Мечта, большая мечта, уверен, есть у каждого с детства. И эта мечта — Олимпиада в Украине. Я очень в это верю и очень этого хочу. Уверен, что наше государство заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", — сказал президент. А затем добавил:
Олимпиада в Украине — непростая, тяжелая задача. Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов: идти и попробовать что-то поднять — всегда нелегко. Легко — не попробовать и уйти. …Что касается Олимпийских игр, мы попробуем. Мы точно попробуем.
Владимир Зеленский напомнил также, что одним из учредителей Международного олимпийского комитета, благодаря которому в ХХ веке возродились олимпиады, был уроженец Полтавской области Алексей Бутовский. Так что олимпийские "корни" у Украины очень крепкие.
Пригласив на сцену Томаса Баха, президент Украины вручил ему орден имени Ярослава Мудрого 4-й степени. Возможно, борьба за получение права на проведение Олимпийских игр уже началась, и этот жест — первый шаг на пути к осуществлению мечты президента. К слову, на церемонию Зеленский и Бах приехали с открытия "Урбан парка" (спортивный парк на ВДНХ в Киеве. — Ред.), о чем в своих речах упомянули оба.
После Зеленского с речью выступил Томас Бах, который поздравил НОК с юбилеем и также отметил достижения украинских спортсменов и перспективы нашей страны в олимпийских видах спорта. "Благодарен за 30 лет дружбы и спортивных достижений. Спасибо, что вы являетесь важным и надежным членом мирового Олимпийской семьи", — сказал президент МОК.
После на сцену вышел Сергей Бубка и долго благодарил всех за помощь. По словам президента НОК, в 2014 году, когда в стране началась "сложная, тяжелая ситуация", Международный олимпийский комитет выделил Украине помощь в размере 1 млн долларов, чтобы наши спортсмены могли принимать участие в квалификационных соревнованиях и добывать лицензию на Олимпийские игры. Также он отметил, что Владимир Зеленский презентовал Томасу Баху стратегию развития украинского спорта до 2040 года и отметил, что Зеленский — "самый спортивный президент в истории Украины".
"Президент Зеленский не встретился с олимпийцами после Игр в Токио до того момента, пока не собрал небольшой круг людей, отвечающих за спорт в стране и не сказал: "Что будем делать? Какая у нас стратегия? Что нужно сделать, чтобы в Париже у нас было больше медалей? Что нужно построить?", — рассказал Сергей Бубка.
Исторические ролики и герои Олимпийских игр
Ведущими церемонии были шоумен Дмитрий Хоркин и призерка Олимпиады в Сиднее, вице-президент Федерации легкой атлетики Украины и телеведущая Елена Говорова.
Фото: Национальный комитет Украины
На больших экранах демонстрировали ролик об одном олимпийском цикле (зимних и летних играх), после чего на сцену приглашали героев тех Олимпийских игр и ведущие просили рассказать их об историях тех медалей. Так, на сцену выходили биатлонистки Елена Петрова, Юлия Джима и Елена Билосюк-Пидгрушная, стрелок Николай Мильчев, гребцы Юрий Чебан и Людмила Лузан, гимнастки Лилия Подкопаева, Екатерина Серебрянская и Анна Ризатдинова, фехтовальщица Ольга Харлан, дзюдоистка Дарья Белодед, борец Жан Беленюк, фристайлист Александр Абраменко, а также обладательницы единственной медали Украины в командных видах спорта — женская сборная по гандболу, выигравшая бронзовые медали в Афинах. И у всех — своя история пути к медали.
Например, Елена Петрова, выигравшая серебряную медаль в Нагано в 1998 году, вспомнила, как опаздывала к началу гонки. Прибыв за считанные секунды до старта, она без разбора взяла лыжное снаряжение у тренера и отправилась на старт. Уже после финиша к ней подъехала партнер по команде Елена Зубрилова, поздравила с медалью и сказала: "Может быть, хоть сейчас поменяемся лыжными палками обратно?" Оказалось, что Петрова воспользовалась палками Зубриловой… которые на 2 сантиметра короче, чем снаряжение, которым пользуется она. Тем не менее, это не помешало украинке выиграть медаль на зимней Олимпиаде.Важно
Украинские гандболистки рассказали о том, как главный тренер Леонид Ратнер заставлял их выполнять физические упражнения прямо в олимпийской деревне, перед домами, где жили спортсмены. Николай Мильчев вспомнил, как в Сиднее у украинских спортсменов конфисковали 12 килограмм сала и краковскую колбасу, но отобрать все запасы пограничникам так и не удалось. Словом, смешных и теплых историй хватало, но стимулы к победе бывают разными. Елена Билосюк-Пидгрушная, говоря об исторической золотой медали украинских биатлонисток в Сочи в 2014 году, вспомнила, что на последнем круге у нее не было сил доехать до финиша. Но мысль о том, что "в эту минуту на Майдане в Киеве погибают люди ради свободы нашей страны" заставила Елену выжать из себя максимум и финишировать на первом месте.
На юбилей НОК пришли селебритис и звезды эстрады
Событие такого масштаба как празднование 30-летия НОК не могло обойтись без спортивных знаменитостей. В зале были замечены президент УАФ Андрей Павелко, легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, легенда "Днепра" и вице-президент УАФ Олег Протасов, экс-президент главного футбольного органа Украины Григорий Суркис, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков, президент сразу двух Федераций: синхронного плавания и прыжков в воду Игорь Лысов, президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев, серебряная призерка Олимпиады-2020 каратистка Анжелика Терлюга, ее коллега по сборной и бронзовый призер Токио Станислав Горуна.
Фото: Национальный олимпийский комитет Украины
Специальный трек об истории Украины на Олимпийских играх презентовала группа "Танок на Майдані Конго", с импровизационным номером выступил актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, а в атмосферу любви и уюта окунула зал Алина Паш. Кроме этого, зрители увидели ряд танцевальных номеров. Завершался концерт выступлениями Тины Кароль и Джамалы, которая исполнила легендарный хит группы Queen — We Are The Champions.
Телевизионную версию концерта можно будет увидеть на телеканале "Украина" 12 сентября в 22:30.
В целом получилось яркое шоу с основным посылом: спорт в Украине — одна из главных составляющих счастливой страны. Этот вывод напрашивается не только из слов Зеленского о включении спорта в национальную стратегию. Ведь именно успехами спортсменов мы всегда гордимся и радуемся им. Расстраиваемся и переживаем, если они проигрывают. Именно они заставляют поднимать украинский флаг выше остальных и включать гимн Украины на самых крупных спортивных аренах мира. И благодаря их выступлениям мы все на время забываем о спорах и разногласиях. Спорт объединяет.
Подарок к 30-летию НОК — фотокнига Золотой Лилии Подкопаевой
На втором этаже Дворца "Украины" можно было увидеть красивую книгу на небольшом, но эффектном стенде. Это — специальное издание под авторством абсолютной олимпийской чемпионки 1996 года Лилии Подкопаевой. Лилия работала над автобиографией, а в процессе написания решила сделать подарок Национальному олимпийскому комитету и собрала эксклюзивные комментарии всех призеров Олимпиады в Атланте, дополнив уникальными фотографиями выступлений спортсменов и их медалей.
На то, чтобы качественно сфотографировать награды, команде, работавшей над книгой, пришлось потратить пять часов. К массовому читателю книга пока не попадет: ее распространят среди героев Олимпиады-1996. А вот автобиография Лилии Подкопаевой будет готова до конца года.