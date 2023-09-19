19 сентября 2023 года: мучеников Трофима и Зосима — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя одалживать что-то и ревновать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Трофима и Зосима. Они пострадали за свою веру во Христа во времена, когда императором был Проб в III веке.
В народе Трофим и Зосим считаются покровителями пасечников и пчеловодов.
Что нельзя делать 19 сентября:
- одалживать что-то;
- ревновать;
- совершать крупные покупки.
Народные приметы и поверья:
- еще не опали листья из дуба и березы — зима будет морозной;
- гром — зимой будет много снега;
- утром иней на деревьях — осень будет теплой;
- много желудей на дубе — в следующем году хорошо уродит хлеб.
День ангела празднуют:
Архип, Давид, Кирик, Кирилл, Макар, Михаил.
Родились в этот день:
1960 год — Оксана Забужко, украинская писательница, поэтесса, эссеистка;
1990 год — Юлия Джима, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр.
Также в этот день:
1841 год — строят первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);
1864 год — в США получают патент на откидные сиденья в автомобилях;
1888 год — в Бельгии проходит первый в истории конкурс красоты;
1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети.