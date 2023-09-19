19 сентября 2023 года: мучеников Трофима и Зосима — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя одалживать что-то и ревновать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Трофима и Зосима. Они пострадали за свою веру во Христа во времена, когда императором был Проб в III веке.

В народе Трофим и Зосим считаются покровителями пасечников и пчеловодов.

Что нельзя делать 19 сентября:

одалживать что-то;

ревновать;

совершать крупные покупки.

Народные приметы и поверья:

еще не опали листья из дуба и березы — зима будет морозной;

гром — зимой будет много снега;

утром иней на деревьях — осень будет теплой;

много желудей на дубе — в следующем году хорошо уродит хлеб.

День ангела празднуют:

Архип, Давид, Кирик, Кирилл, Макар, Михаил.

Родились в этот день:

1960 год — Оксана Забужко, украинская писательница, поэтесса, эссеистка;

1990 год — Юлия Джима, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр.

Также в этот день:

1841 год — строят первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);

1864 год — в США получают патент на откидные сиденья в автомобилях;

1888 год — в Бельгии проходит первый в истории конкурс красоты;

1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети.